Dolços i salut? No lliga gaire, oi? Doncs tot i que pensis que és impossible, no ho és i menys si ho fas tu. Crear les teves pròpies postres, pot ajudar-te a mantenir la línia, a fer-lo al teu gust i a descobrir una nova passió. En aquest article, t'explicarem com fer un pastís de xocolata saludable i boníssim. A més, no trigaràs gaire estona a fer-lo. En tens ganes, veritat? Agafa la llibreta i apunta!

Per poder fer aquest pastís tan bo, saludable i aconseguir no perdre la línia, només has de seguir les següents pautes i tenir un microones. En aquest cas, no el posarem al forn. Així doncs, el temps de cocció serà menor. Et deixem la llista dels 3 únics aliments que necessitaràs per fer-lo. Ingredients 1 ou

Cacau pur al 100%

1 plàtan madur Elaboració Agafa un morter i xafa el plàtan . Quan el tinguis ben xafat, agafa l'ou i barreja'l amb el plàtan.

Quan estigui tot ben remenat, posa-hi una cullerada de cacau pur. Torna a barrejar fins que quedi una massa homogènia. Ara necessites un recipient apte per a microones i posar la barreja dins. Posa el recipient al microones durant 3 minuts. I com per art de màgia, ja tindràs el teu pastís de xocolata saludable. Així doncs, pecar ja és possible oi? A menjar s'ha dit!