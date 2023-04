Shakira ha posat aquest diumenge punt final a la seva etapa a Espanya. La cantant ha agafat un avió privat passades les 12 del migdia a l’aeroport de Barcelona «amb destí desconegut», informen en exclusiva les Mamarazzis Lorena Vázquez i Laura Fa. «Ha marxat de vacances de Setmana Santa amb els seus fills, Milan i Sasha. D’allà es mudaran a Miami, ja no tornaran a la capital catalana», precisa Vázquez.

L’artista i Gerard Piqué viuen un culebró de raons que està lluny d’acabar, malgrat que el conveni de separació firmat per tots dos ho deixa tot lligat (i molt ben lligat). Després d’ajornar reiteradament la seva marxa de Barcelona, la colombiana va comunicar divendres la decisió definitiva a l’exfutbolista, que «està molt enfadat perquè l’ha avisat amb molt poc temps».

L’exjugador del Barça està en desacord que els seus fills deixin l’escola a Barcelona a meitat de curs i comencin una nova etapa a l’exclusiva escola Miami Country Day l’11 d’abril. Que el cercle més pròxim de Piqué comentés en primícia a les Mamarazzis el disgust que sent l’empresari no ha passat desapercebut per a l’artista: les periodistes han pogut saber, també en exclusiva, que Shakira «va meditar la decisió durant mesos» i que està «sorpresa» per la reacció del futbolista. «La cantant té l’aval mèdic i escolar per marxar, però també s’escuda en l’acord pactat», indica Vázquez.

El conveni, emparaulat a principis de novembre, estipulava que ella podia marxar «quan volgués» i de manera unilateral després de Nadal. No obstant, va posposar el seu tan anhelat adeu en diverses ocasions per la fràgil salut del seu pare. Fins aquest dijous a la tarda, quan «va obtenir la recomanació per escrit de l’equip mèdic que William Mebarak pot viatjar i això ho ha accelerat tot», precisa Vázquez. De fet, no només es traslladarà a Miami, sinó que també serà operat allà, recorda.

L’endemà, divendres, l’advocada de Shakira, Pilar Mañé, va comunicar formalment al seu col·lega Ramón Tamborero, lletrat de l’exfutbolista, que la cantant se’n va definitivament d’Espanya. Posteriorment, l’artista també va informar de la decisió a la seva exparella a través d’una trucada de telèfon.

Vistiplau dels professors i una decisió molt meditada

Piqué està enfadat perquè «l’han avisat amb molt poc temps» i pel canvi d’escola de Milan, de nou anys, i de Sasha, de set, van indicar ahir les Mamarazzis. En canvi, Shakira reitera que s’ha assegurat que el trasllat dels menors no implicarà cap problema.

«Shakira va contactar personalment amb els professors i educadors dels nens, tant amb els de les escoles a Barcelona com els de Miami, per tenir la seva opinió sobre el canvi. Els experts no veuen traumàtic ni conflictiu que canviïn de centre educatiu a meitat de curs», afirma l’entorn de la cantant.

«Milan i Sasha treuen bones notes i els mestres no hi veuen un problema. La decisió està molt meditada i Shakira se sent tranquil·la, ja que les escoles no posessin van posar cap objecció al canvi», reitera el seu cercle pròxim, que puntualitza: «Si els perjudiqués, Shakira no hauria pres la decisió de marxar a Miami».