La intel·ligència artificial està a l’ordre del dia i avança a passos de gegant. L’última polèmica ha tingut lloc a l’aplicació X –abans Twitter–, quan han començat a circular vídeos de diferents famosos parlant anglès. Ningú ha quedat lliure de ser doblat a algun altre idioma en què no estem acostumats a veure’ls parlar, des de Mariano Rajoy, El Fary fins a Belén Esteban.

El culpable d’aquest enrenou és l’eina de traducció de vídeo HeyGen una plataforma basada en intel·ligència artificial que té la funció de traduir qualsevol veu en un altre idioma. L’‘app’ aconsegueix el mateix to de veu que en l’idioma original, respecta els silencis en les converses i el moviment de llavis encaixa perfectament amb el so.

L'«anglès perfecte»: de Feijóo a El Fary

«He estat provant jo mateix la IA aquesta que dobla veus a altres idiomes i, efectivament, vivim el 2090», compartia l’usuari @Norcoreano, compte paròdia del dictador Kim Jong-un, amb un vídeo de ‘La Resistència’. En aquest hi apareixen David Broncano i Belén Esteban parlant entre ells en anglès com si la conversa fos totalment real, i la televisiva promociona el seu famós gaspatxo («with good vegetables and good potatoes»). El mateix programa ha respost a la paròdia: «No cola. Recordo perfectament que aquest programa el vam gravar en anglès».

Els mems no han trigat a arribar, i fins al polític que mai responia rodes de premsa en anglès, Mariano Rajoy, també ha aconseguit mantenir una conversa fluida en aquest idioma, alhora que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Les bromes han anat més enllà, i un altre usuari ha decidit doblar la veu d’El Fary en el seu famós vídeo sobre l’«hombre blandengue». El cantant no només domina l’anglès, també han aconseguit que parli un xinès perfecte. A més, és ben sabut que futbolistes com Messi i Cristiano Ronaldo no dominen aquest idioma, però gràcies a aquesta tecnologia entonen discursos d’allò més creïbles com si fossin angloparlants en la vida real.

La festa dels mems

Els protagonistes de molts moments icònics de la televisió espanyola han passat a parlar en anglès i s’han convertit en virals. Des de Bárbara Rei explicant com va tenir una nit d’amor («one night of love») amb Chelo García Cortés, les germanes del baptisteri de Las Gavias i la famosa trucada de ‘La Veneno’ a ‘Dónde estás corazón?’ (Antena 3).

Tampoc han faltat escenes de sèries i pel·lícules que han passat a doblar-se en anglès. És el cas de mítiques franquícies espanyoles com ‘Torrente’, ‘Aquí no hay Quien Viva’,‘La que se avecina’ i ‘Paquita Salas’.

Cada día aparece una nueva Inteligencia Artificial que nos permite realizar tareas en tiempo récord.

Sin embargo, ya tenemos la mejor de todas, la que nos permite doblar al inglés los memes que ya son historia de nuestro país.



Fins i tot en el programa el ‘Chiringuito’ s’han fet eco d’aquesta aplicació i han publicat un vídeo en què el presentador Josep Pedrerol parla diferents idiomes, sota el text «la IA espanta».