Sorpresa majúscula per la decisió que Tita Cervera, la baronessa Thyssen, ha pres sobre el seu llegat i que acaba de revelar aquest dijous a 'Espejo Público'. La col·leccionista d'art ha obert les portes de la seva espectacular mansió a Andorra al programa presentat per Susanna Griso i, en una xerrada de 90 minuts de la qual només se n'ha vist una part, ha confessat que n'ha canviat el testament i ha deixat entreveure que no serà el seu fill Borja Thyssen qui assumirà el seu paper quan ella ja no hi sigui.

Més sincera que mai, i encara que no ha fet esment al jove -amb qui ha tingut una relació plena de alts i baixos i anades i vingudes des que va començar la seva història d'amor amb Blanca Cuesta fa més de 20 anys- Carmen ha parlat amb naturalitat de la seva herència i ha confessat que ha canviat el seu testament diverses vegades: "He fet quantitats de testaments. Quan canvia la vida els vas canviant, però és un tema que ja ni em preocupa" ha reconegut. I als 80 anys sembla que té clar qui la passarà al capdavant del seu multimilionari llegat -és propietària d'una de les col·leccions pictòriques més impressionants del món i posseeix museus a Madrid, Màlaga i Sant Feliu de Guixols- i sense donar el seu nom sí que ha revelat que es tracta d'una "figura femenina". És a dir, no serà Borja. Tal com han apuntat al programa d'Antena 3 -que emetrà l'entrevista completa de la baronessa aquest dijous- seria una dona "preparada a nivell d'estudis i d'idiomes". I podria ser una de les bessones de Tita, Carmen i Sabina, que al juliol compliran la majoria d'edat i de les quals no amaga que n'està molt orgullosa. En aquesta xerrada la baronessa, de 80 anys , també ha parlat dels seus 5 néts, Sasha, Eric, Enzo, Kala i Índia, fills de Borja i Blanca i ha explicat que tenen "prohibit" anomenar-la àvia. "Els nens de Borja em diuen Tita. Hi ha milions d'àvies i són totes iguals. Però els noms propis amb què et diuen amb afecte no, m'agraden més", ha assegurat. A més, Carmen Cervera també s'ha pronunciat sobre el Rei Joan Carles i, destacant la "orgullosa" i "agraïda" que està per "tot el que ha fet per Espanya i els espanyols" ha defensat que espera que pugui viure "on es mereix, que és Espanya".