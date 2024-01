L'Audiència de Barcelona acull aquesta setmana el judici penal que enfronta la periodista Mariló Montero i els paparazzi Diego Arrabal i Gustavo González. La presentadora de televisió demana 6 anys de presó i una indemnització de 265.000 euros als dos fotògrafs per unes imatges que li van fer mentre feia topless quan estava en un bungalou de Bora Bora durant unes vacances de Setmana Santa del 2015.

A la primera sessió del judici, la periodista va sostenir que, encara que les fotos no es van arribar a publicar, “les van veure moltes persones” i que sap que van circular “de mà en mà” per les redaccions d'alguns mitjans. Es va definir com una persona molt recelosa de la seva vida privada i, per això, va afirmar que amb les imatges es va sentir com si l'haguessin “violat dues vegades”. Els acusats, per la seva banda, van declarar que no van fer ells les fotos ni van encarregar-les a ningú, sinó que el material el van rebre per via telemàtica.