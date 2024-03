La manresana Rosa Tous guanya el premi Dona Empresària de la revista Fearless

Rosa Tous ha estat guardonada aquest dilluns amb el premi Dona Empresària de la revista Fearless Art Magazine.. Els premis "Mujer Fearless 2024" van reconèixer la tasca de 20 dones en diferents categories i una d'elles va ser la manresana.

La publicació de fotografia social i luxe sostenible va organitzar la tercera edició dels premis en què, sobretot, es busca destacar el paper de les dones en la societat i visibilitzar les iniciatives de les premiades. Rosa Tous, com a premiada, ha mostrat la seva satisfacció a través de les xarxes, on ha destacat que "aquest reconeixement m'emociona especialment, ja que exalça el gran treball en equip que fa possible TOUS. Vosaltres, el meu equip i les meves germanes, sou el motor del nostre projecte".

L'encarregat d'entregar el guardó a Tous va ser l'interiorista Lázaro Rosa-Violán. Entre la resta de premiades es troben personalitats com Carmen Lomana i Samantha Vallejo.