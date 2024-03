Mor Ron Harper, actor de 'El planeta dels simis', als 91 anys

L'actor Ron Harper ha mort als 91 anys a casa seva a West Hills (Los Angeles) per causes naturals, segons ha confirmat la seva filla Nicole Longeuay a 'The Hollywood Reporter'.

Harper és conegut pel seu paper a la sèrie 'El planeta dels simis' (1974), com l'astronauta Alan Virdon, i al programa 'La tierra perdida' (1974-1977).

També va actuar a Broadway, on va arribar a ser suplent de Paul Newman a 'Dulce pajaro de juventud' (1959). A més va interpretar el detectiu Bert Kling al programa policial '87th Precinct' (1961-62), que es basava en les novel·les d'Ed McBain. Posteriorment, va interpretar Jeff Conway, el marit de Connie Stevens, a la comèdia 'Wendy and Em' (1964-65), que també estava protagonitzada per George Burns.

El seu currículum també inclou les pel·lícules 'The Wild Season' (1971), 'The Odd Couple II' (1998) i 'Pearl Harbor' (2001).