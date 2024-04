Puigdemont revela que s'ha hagut de tornar a treure el permís de conduir a Bèlgica

Més enllà de la precampanya de les eleccions catalanes del 12-M, l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont, ha abordat aquest dimarts, en una entrevista en RAC1, el seu vessant més personal d'aquests sis anys de residència a Bèlgica. Una de les conseqüències de la seva sortida de Catalunya és que li ha caducat el DNI i el passaport, però, segons ha dit, aquesta circumstància no li ha causat cap problema: "Tinc una residència legal belga, la targeta que em permet circular per tot l'espai Schengen i la passada del Parlament Europeu", ha explicat.

Ara bé, amb el permís de conduir no va ser tot tan senzill. Segons ha revelat, Puigdemont ha hagut de tornar a treure's el permís de conducció a Bèlgica: "Em vaig haver de tornar a examinar des de zero, però m'ho vaig treure. Vaig fer la teòrica, 30 hores de pràctica i un test de percepció de riscos en francès. M'ho vaig treure a la primera, com fa 40 anys. Vaig haver de fer-ho amb el cotxe d'autoescola, amb un professor al costat i fent tots els itineraris que toquen", ha detallat l'expresident.

El candidat de Junts ha subratllat les diferències que existeixen en l'examen de conduir belga: "Hi ha coses que a Catalunya serien pecat mortal i que allà formen part d'un examen. Per exemple, fer mitja volta enmig d'un carrer. A Bèlgica es permet i a mi em va tocar fer-ho".