Mor als 24 anys la model veneçolana Wilevis Brito després d'una operació de cirurgia estètica

La model i presentadora de televisió veneçolana Wilevis Brito ha mort aquest dilluns després de sotmetre's a una operació maxil·lofacial en un hospital de Caracas, segons han informat diversos mitjans llatinoamericans. Només tenia 24 anys.

Brito, que havia estat coronada Reina de l'Esport de La Guaira 2023, havia participat en concursos de bellesa com Miss Veneçuela i, a més, exercia de periodista: havia treballat com a locutora a diversos mitjans de comunicació, com el canal de televisió argentí Amèrica Tucumán i A24.

Segons el diari 'La Verdad Vargas', Brito va mostrar interès en el món del modelatge des de petita, cosa que el va portar a unir-se, a l'edat de 8 anys, a l'acadèmia Cerynel Fashion de Cerbònia de Marín, una reconeguda instructora de models i passarel·la a Veneçuela.