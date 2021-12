Manresa té la velocitat de contagi de l'epidèmia més baixa de les ciutats grans, 1,45, per sota de la mitjana catalana d'1,67. I no només això, si a Catalunya la mitjana d'augment de casos de la darrera setmana amb relació a l'anterior és d'un 67%, a Manresa és del 33%.

L'explosió de casos de covid que ha obligat a prendre noves mesures per limitar el contacte social ha estat més limitada a la capital del Bages que en molts altres punts de Catalunya. Al conjunt del país s'ha més que doblat en el nombre de nous positius en dues setmanes i a Manresa ha estat del 67%.

Manresa ha anat frenant l'afectació mentre altres l'acceleraven.

Això és així perquè la incidència acumulada de l'epidèmia a 14 dies a Manresa es troba per sota de Sant Cugat i Girona, però quant a l'afectació a 7 dies ja hi ha més poblacions: Sant Cugat, Girona, Castelldefels i Terrassa. I, a hores d'ara, Manresa té un risc de rebrot de 1.163 per sota d'altres ciutats de més de 50.000 habitants com Sant Cugat, Castelldefels, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Girona, Terrassa, Santa Coloma, Rubí, Cerdanyola, Sant Boi, Granollers, Viladecans. És un risc de rebrot que també està per sota de la mitjana catalana d'1.250. Tot i això, la inèrcia fa que encara estigui per sobre de la mitjana catalana en incidència acumulada tant a 14 com a 7 dies.

A Manresa, la darrera setmana analitzada n'hi va haver 393, que són més que la setmana anterior, quan es van detectar 295, una xifra superior als 235 de la setmana del 27 de novembre a 3 de desembre. Efectivament, els positius van a l'alça, però menys que en altres llocs del país.

La ciutat sembla que va començar a conscienciar-se de la situació abans, el que no impedeix que els darrers sis dies s'hagin superat les xifres més altes de risc de rebrot que hi havia hagut fins ara. El màxim eren els 942 punts del passat 22 de juliol, que es van superar l'11 de desembre quan van ser 943, que el 12 de desembre ja havien arribat a 993 i la darrera dada facilitada pel Departament de Salut, el 17 de desembre, arriba a 1.163.

Alta incidència al Berguedà

El Berguedà encapçala el llistat comarcal en incidència acumulada en 14 dies amb 1.525 casos per cent mil habitants i és la segona comarca en incidència a 7 dies, només superada pel Ripollès.

A més, el Berguedà és la segona comarca de Catalunya amb el risc de rebrot més alt, 3.027 punts, mentre que el Moianès és la quarta, 2.490.

El Bages, amb 1.387 punts de risc de rebrot, presenta valors superiors als de Manresa i se situa en una posició mitjana amb relació a la resta de les comarques, lleugerament per sobre de la mitjana catalana.

En velocitat de contagi, la Cerdanya, el Moianès i el Solsonès ocupen la segona, tercera i quarta posició al llistat de comarques catalanes amb valors de 2,78, 2,74 i 3,38, respectivament. En aquest cas cal baixar a l'onzena posició per trobar el Berguedà amb una velocitat de transmissió d'1,95 punts.