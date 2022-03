Amb llàgrimes als ulls, abraçades i aplaudiments. Així han rebut els treballadors i monges de la Fundació Santa Clara de Manresa la religiosa sor Lucía Caram i les dues famílies ucraïneses amb les que ha arribat aquest dimarts al migdia a la ciutat després d'un llarg viatge per escapar del conflicte bèl·lic que ha esclatat al seu país. Divendres, la monja va posar rumb cap a Romania amb una furgoneta i un voluntari del convent de Santa Clara, el José Luis, per alternar-se en la conducció. Ambdós han fet viatge de més de 40 hores que han culminat en menys d'una setmana.

Avui ha tornat a la capital bagenca i no ho ha fet sola. L'acompanyaven sis persones d’Ucraïna: Olena Rozhova (37 anys), el seu fill Nikita (12); Irina Antonenko (39 anys ), els seus fills Illia (13) i Alexandra (14) i Alessa (39) anys. Les ucraïneses arribades aquest dimarts es quedaran temporalment al Convent de Santa Clara.

A la seva arribada, la religiosa s'ha mostrat indignada per la situació que es viu a la frontera. Ahir mateix, Caram també va lamentar a través de les xarxes l’espera per entrar a Hongria, on van estar quatre hores fent cua abans no els van deixar passar.

En declaracions fetes a Regió7, la monja ha volgut recordar que a les fronteres amb Ucraïna hi ha de tot, tant recursos com voluntaris, i el que ara necessita el poble ucraïnès és un lloc d'acollida, ja que es preveu "una fugida massiva". La manresana també ha aprofitat la seva tornada per fer una crida a l'acció: "Ens hem de preguntar: amb el que soc i amb el que tinc, què puc fer per acollir i perquè algú a casa nostra estigui millor" ha finalitzat després d'expressar la seva voluntat de tornar a viatjar per ajudar a més persones.

Catalunya ha rebut unes 1.200 persones refugiades per la guerra a Ucraïna

El país ha rebut fins ara unes 1.200 persones refugiades per la guerra a Ucraïna. Així ho ha informat aquest dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en una roda de premsa conjunta amb la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, posterior al Consell Executiu. La Generalitat ha informat que preveu, de moment, oferir unes 2.000 places d'acollida residencial, tal com ha concretat Verge. Així mateix, Plaja ha fet una crida a canalitzar els esforços de la ciutadania en les organitzacions professionals que operen sobre el terreny, a partir d'aportacions directes. Són les que tenen la capacitat d'identificar i detectar "les necessitats més urgents", i aconseguir el material localment, segons ha argumentat la portaveu.

A la roda de premsa, Verge ha explicat que la majoria de persones refugiades a Catalunya són dones amb infants. Gran part d'elles ja tenen referents familiars o de persones conegudes al país que les poden acollir. La xifra s'espera que vagi augmentant durant els propers dies i setmanes.

La consellera ha afegit que el Govern tindrà a disposició unes 2.000 places per acollir aquestes persones refugiades. A més, cal comptar-hi els centres que instal·larà l'executiu espanyol.

La Generalitat espera anar podent adaptar el nombre d'instal·lacions i places segons com avanci el conflicte bèl·lic entre Ucraïna i Rússia, i en funció de les necessitats de les persones refugiades.