L’Ajuntament de Manresa ha publicat aquest divendres el primer número de la nova etapa del butlletí informatiu municipal L’Apuntador, que torna a publicar-se en paper amb un format totalment renovat.

Després que deixés d’editar-se el març del 2020, amb l’esclat de la pandèmia, L’Apuntador retorna ara amb un nou plantejament: el de potenciar les notícies d’interès ciutadà, amb l’objectiu que sigui un nou canal per fer arribar informació a la ciutadania, que reflecteixi la pluralitat de la ciutat, tot donant veu als grups polítics amb representació municipal i també a les associacions de veïns i veïnes, segons l’Ajuntament.

El nou L’Apuntador es publicarà cada mes (els mesos de juliol, agost i setembre serà un únic número) i arribarà a totes les bústies de la ciutat. Aquest divendres ja s’ha començat a distribuir per tots els domicilis el número corresponent al mes de juny, distribució que es preveu completar la setmana que ve.

Cada número s’obrirà amb un reportatge de dues pàgines que explicarà amb profunditat un tema d’actualitat. En el primer número d’aquest mes de juny, per exemple, s’exposa el projecte de la Fàbrica Nova, que preveu convertir l’antiga Fàbrica Bertrand i Serra en un pol de concentració tecnològica basat en el coneixement, l’empresa, la ciutat i el territori.

Seguidament, el butlletí conté vuit pàgines de notícies de diferents temàtiques, per tal d’oferir al lector una radiografia de l’actualitat de la ciutat. Dues d’aquestes pàgines són de cultura, amb una selecció de les propostes culturals més destacades del mes, i una altra pàgina conté els actes més rellevants de la programació de Manresa 2022, l’esdeveniment que té lloc al llarg d’aquest any vinculat al 500è aniversari de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat.

D’altra banda, cada edició reservarà una pàgina per a una associació de veïns de la ciutat, en què l’entitat podrà explicar els serveis que ofereix, amb l’objectiu que la ciutadania pugui conèixer l’activitat que desenvolupa. En aquest número, s’explica la tasca de l’Associació de Veïns i Veïnes del Poble Nou. El butlletí també disposa d’una pàgina de serveis, amb adreces i telèfons d’interès, i altres seccions com les ofertes de feina vigents per treballar a l’Ajuntament.

L’Apuntador també té dues pàgines d’Opinió, en què tots els grups municipals amb representació al ple disposaran cada mes d’un espai per publicar un article. Finalment, la contraportada està reservada a un reportatge per difondre l’activitat dels serveis municipals. En aquest número, el lector trobarà informació del Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO), el servei de l’Ajuntament de Manresa que té per objectiu millorar les possibilitats de les persones que busquen feina.

Cada edició de l’Apuntador també es podrà descarregar en pdf a través del web de l’Ajuntament de Manresa.