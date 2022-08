La Festa Major de Manresa torna per la porta gran. Ja sense restriccions i amb els carrers i places del centre com a principals escenaris. Com abans de la pandèmia. Després de dos anys de controls d’aforaments, d’haver de reservar entrades a l’avançada, de suspendre els actes més multitudinaris i que donen personalitat a la ciutat, torna la normalitat a una festa major que comença avui que s’allargarà fins el 29 d’agost.

Només la sequera, no pas la covid, ha esgarrat l’estrena amb la suspensió del Correaigua, una decisió «més pedagògica que res més», assegura a Regió7 Joan Orriols, president de l’Associació Manresa de Festa, organitzadors al costat de l’Ajuntament. Més enllà d’això «em satisfà, sobretot, el retorn a la normalitat. Que vagis on vagis hi passin coses», diu.

La regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, referma la voluntat de recuperar la festa a places i carrers perquè tothom hi pugui participar. A les últimes edicions es van organitzar activitats en espais novedosos com Can Font, l’exterior del Palau Firal, el camp de futbol de La Salle o l’Anònima. Recintes que permetien un control de l’aforament. En aquesta ocasió es torna a centralitzar «perquè és l’esperit de la festa major», afirma.

La regidora recorda que els dos últims anys «vam fer el que vam poder, i ho agraeixo enormement perquè es va fer el màxim». Destaca el paper de les entitats. Abans i ara. «Han passat temps foscos. Penso amb totes aquelles que les seves accions demanen comunitat. Que hagin tornat amb força és una molt bona notícia». Finalment Crespo fa una crida al civisme, a celebrar una festa major inclusiva, i a fer-ho amb ganes, il·lusió i responsabilitat.

La trobada de bateries assumirà el repte d’obrir la festa major després de la suspensió del corraigua. Serà a Sant Domènec a partir de les 7 de la tarda.

Demà diumenge a les 6 de la tarda s’han programat tallers infantils a la plaça Major, on tindran a la seva disposició la imatgeria infantil de la ciutat. A 2/4 de 7 hi haurà la proclamació de l’hereu i la pubilla a Sant Domènec. És previst que hi assisteixen més de 140 persones del món del pubillatge d’arreu. A partir de 2/4 de 9 se celebrarà la moscada infantil a la plaça Major amb els diablons i tabalons de Xàldiga. Hi participarà la Tremenda, la filla de la Víbria i el Drac, que aquest any celebra el seu 18è aniversari. Posteriorment hi haurà el correfoc infantil.

Regió7 publicarà el dijous 25 d’agost un especial de la Festa Major de Manresa amb tots els detalls de la cita festiva d’enguany.