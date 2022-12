Avui fa deu anys de l'incendi al claustre de la Seu provocat pels ciris oferts a santa Llúcia

Avui fa deu anys de l'incendi que es va produir el dia 14 de desembre del 2012 a primera hora del matí al claustre de la basílica de la Seu de Manresa, que va socarrimar parets i voltes i pilars i va malmetre molt seriosament el sepulcre del canonge Mulet (s. XVIII), que es va haver de restaurar i que ara està exposat en una capella lateral del temple.

Com cada any, el dia 13 de desembre del 2012, per santa Llúcia, es va organitzar l'ofrena de ciris en un lateral del claustre de la Seu. Fa deu anys, aquesta tradicional ofrena es feia en el lateral que queda només entrar a mà dreta. Des d'aleshores, es va canviar de lloc i es fa passat aquest lateral, en un altre que queda més arrecerat. A banda, i el més important de tot: actualment, quan fa una estona que s'ha acabat l'ofrena, els ciris s'apaguen. Aleshores no s'apagaven. Els deixaven cremar durant tota la nit. El 14 de desembre de 2012, l'endemà de santa Llúcia, el vent que va fer, juntament amb el fet que s'havia fet la primera edició de la Fira de Santa Llúcia i hi havia molts més ciris que altres vegades, alguns dels quals de mala qualitat, va afavorir que els ciris prenguessin i van provocar un seriós incendi a la Seu. Hi havia 3.730 ciris amuntegats els uns amb els altres.

Al migdia, l'aspecte del claustre era dantesc. Amb les parets encara calentes per l'efecte del foc, el sepulcre del canonge Mulet fragmentat, el vidre d'una porta que comunica el claustre amb la sala gòtica rebentat per les altes temperatures, el terra d'una sala annexa ple de la cera desfeta, i amb la cara de l'aleshores arquitecte director de la restauració de la Seu, Francisco Javier Asarta, que era una poema. La basílica va viure un dels seus episodis més tristos, oimés tenint en compte els esforços que costava mantenir el compromís de les institucions per dur-ne a terme la restauració.

L'avís als bombers el van donar Manel Martínez, treballador de l'Ajuntament, i Xavier Vera, aleshores responsable del Casal de Joves de la Seu. Martínez va explicar a Regió7 que va veure sortir un fum espès de dins de la Seu i de seguida va veure que no era normal. Va fer anar a buscar un extintor a la seva oficina de la casa gran per mirar d'apagar el foc i va avisar a la rectoria -el rector d'aleshores era Antoni Boqueras. Dos cotxes dels Bombers, dos dels Mossos d'Esquadra i un de Protecció Civil hi van anar de seguida. Eren 2/4 de 8 del matí.

A la tarda, mentre s'esperava que hi passés el pèrit del bisbat de Vic, responsable de la basílica, a banda de l'arquitecte Asarta, també hi van anar altres responsables de les obres de restauració, com l'aparellador Jaume Soldevila i el constructor Pere Sobrerroca, el picapedrer, l'electricista... que van repassar els danys causats per pressupostar el que costaria la reparació.

Reparacions per valor de 204.000 euros

El febrer del 2013, aquest diari va publicar que reparar els danys de l'incendi al claustre de la Seu i restaurar el sepulcre costaria 204.000 euros. Per una banda, 150.00 euros (amb l'IVA inclòs) que són els que havia de pagar l'assegurança i, per l'altra, 54.000 (també amb l'IVA inclòs) per pagar la restauració de la figura jacent.

L'abril del 2013 es van acabar les obres al claustre.

El juny del 2014, el sepulcre del canonge Mulet, després de passar pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, va quedar instal·lat a la capella del costat del baptisteri de la nau central de la Seu. La valuosa figura d'alabastre feta l'any 1719 per l'artista manresà Josep Sunyer va necessitar dues setmanes de retocs finals per dissimular la multitud d'esquerdes que hi havia després de fer la recomposició dels 600 fragments en què va quedar destruïda.