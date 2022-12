El pavelló poliesportiu del barri de la Font dels Capellans fa mesos que només obre si hi ha alguna activitat esportiva programada. Si no és així, està tancat, la qual cosa ha generat queixes. El president del barri, Antonio Antolín, ha explicat a Regió7 que el motiu de la restricció horària és que la persona de la junta que obria i tancava l’equipament de manera voluntària va tenir un enfrontament amb uns nois que li van retreure de males maneres que tanqués el pavelló a les 10 de la nit perquè s’hi volien quedar fins més tard.

Aquest membre de la junta veïnal, que és una persona gran, va passar un mal tràngol amb les increpacions dels joves i va decidir tornar les claus del pavelló i deixar de fer aquesta feina. D’aleshores ençà, qui obre i tanca l’equipament és la conserge de la veïna sala polivalent del barri, a qui paga la Generalitat, però només ho fa quan hi ha programada alguna activitat esportiva. En cas contrari, està tancat sempre.

Antolín ha reconegut que la situació no és la més idònia, tractant-se d’un equipament públic que fan servir veïns, no només de la Font, sinó també, com a mínim, de dos barris més, i ha assegurat que la intenció és que canviï una vegada passades les festes, amb la idea de començar a obrir més hores, inclòs el diumenge, conscient que és un dia que molts grups de nois i de joves aprofiten per fer algun partit.

Per tal d’obrir i tancar el pavelló, caldrà trobar una altra persona de la junta de l’associació de veïns del barri que se’n faci càrrec.