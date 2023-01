Al solar situat darrere l’ajuntament on anirà l’edifici que acollirà l’arxiu comarcal i el municipal hi han fet unes cales que, tal com ha informat l’Ajuntament, han de servir per determinar el pressupost i els treballs arqueològics que caldrà realitzar posteriorment.

Els forats que s’hi veuen actualment tenen per objectiu fer-se una idea de la situació del subsòl per saber si val la pena excavar o no, tenint en compte que és situat en un àmbit d’expectativa arqueològica, és a dir, que podria guardar sota terra informació valuosa del passat de Manresa. Tal com es va explicar el novembre passat, la nova seu de l’Arxiu Comarcal del Bages –actualment a l’edifici del Museu Comarcal– i de l’Arxiu Municipal de Manresa –actualment al soterrani de l’edifici municipal de la plaça Major número 5– s’ubicarà entre el carrer del Bisbe, el carrer de Vallfonollosa, el de Na Bastardes i la Baixada dels Jueus, en uns terrenys cedits per l’Ajuntament de Manresa. La previsió és que durant l’any que acaba de començar s’iniciï la redacció del projecte bàsic i executiu finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que serà objecte d’un concurs públic. Prèviament, s’han de fer els estudis històrics i els treballs arqueològics necessaris. El projecte executiu determinarà alhora la integració dels edificis residencials del carrer de Vallfonollosa, que estan protegits parcialment.