El Govern anuncia 287 noves places per aparcar a la Renfe i als FGC de Manresa sense dir quan ni com

Manresa és un dels 81 municipis on la Generalitat preveu crear els propers anys algunes de les 14.677 noves places d’aparcament d’intercanvi modal a tocar de 102 estacions ferroviàries o d’autobús interurbà. S’hi podran estacionar vehicles privats de diversos tipus i s’hi oferiran serveis complementaris. Quan? Com? No se sap.

En el cas de la capital del Bages, segons ha pogut saber aquest diari, la previsió és habilitar 287 places noves en total: 137 a l’estació de la Renfe i 150 a la de Manresa Alta dels FGC. Les fonts oficials consultades no han pogut donar cap més informació, ni de la seva ubicació, ni de la previsió de l’entrada en funcionament. Igualment, han informat que la proposta es basa en un pagament per part de qui faci ús d’aquestes places, però que també està en estudi, si bé les persones usuàries del transport públic tindrien una forta reducció en l’import.

El motiu de la manca d’informació, al·leguen, és que el desplegament tot just està en estudi.

On són les 463 actuals?

En el cas de l’estació de la Renfe, Manresa és un dels anomenats 41 punts d’intercanvi modal principal, amb més de 300 places cadascun, i en el de l’estació dels FGC, un dels 35 punts d’intercanvi modal secundari, dotats amb entre 100 i 300 places cadascun.

Pel que fa a la Renfe, el més sorprenent és que les fonts consultades expliquen que «es preveu incorporar 137 noves places, que sumades a les 463 actuals, farien un total de 600 places». Però, on són les 463 actuals? A l’estació de la Renfe, després de les obres que es van fer al vestíbul i a les andanes, van quedar quaranta places a l’aparcament per deixar-hi el cotxe. I les altres 423? Veient que els números no quadren de cap manera, tot i que s’hi sumin, per exemple, la setantena de places per aparcar properes al pont de Sant Francesc, Regió7 ho ha demanat a la Renfe directament, que ha deduït que s’hi compten les de l’aparcament de la Reforma que, si bé no són de l’estació, ofereixen un descompte als usuaris. No deixa de ser, però, un manera de comptar una mica forçada.

Quant a les 150 places noves a l’estació de Manresa Alta de FGC, queda per veure on s’ubicaran, tenint en compte que la promoció immobiliària als terrenys de l’antiga fàbrica de licors Alcoholera Manresana, situada just al costat, es menjarà la meitat de l’actual aparcament, equipament que depèn de la Generalitat, que consta de 120 places, que amb la reducció passaran a ser una seixantena.

Tot plegat deixa molts més interrogants que els que resol.

Doblar les places existents

Quan la Generalitat va avançar l’operació de les 14.677 noves places d’aparcament va ser per explicar que la Comissió de territori de Catalunya havia aprovat definitivament l’instrument de planejament, el Pla director urbanístic dels aparcaments d’intercanvi modal transport públic-vehicle privat a l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona. La funció del pla és crear les condicions urbanístiques per desenvolupar la xarxa d’aparcament d’intercanvi modal -park&ride- per donar resposta a la necessitat de doblar les places existents a prop de les estacions ferroviàries o de bus i que, alhora, hi afegeixi atractius per incrementar l’ús de la xarxa de transport públic després de constatar que la millora de la mobilitat metropolitana cap a un major ús del transport públic requereix habilitar punts d’intercanvi modal de manera que usuaris d’algun tipus de transport privat de curt recorregut puguin estacionar amb seguretat el seus vehicles i continuar gran part del seu trajecte en transport públic.

A banda de l’estacionament i guarda de diversos tipus de vehicle, principalment destinat als usuaris del transport públic, s’hi admetran flotes de cotxes i motos per compartir, lloguer de vehicles i bicicletes, recàrrega de vehicles elèctrics, box o caixes de seguretat per guardar vehicles de mobilitat personal i centres de petites de reparacions. A més, podran oferir restauració i petites botigues de primera necessitat.