En el ple municipal d’aquest dijous, 16 de febrer, Fem Manresa presenta una moció per impulsar una ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua. Consideren que l'ordenança municipal per a l'estalvi d'aigua pot ser una eina per a garantir la gestió sostenible i responsable dels recursos hídrics a nivell local, i per fer front a la urgència climàtica i l'escassetat d'aigua.

La formació municipalista, que té l’ecologisme com un dels seus principals eixos de treball, argumenta que Manresa no s’escapa d’aquesta situació mundial, i que actualment la ciutat està en alerta per sequera, cosa que inclou restriccions en l'ús de l'aigua per a rec (tant públic com privat), per a piscines, per a neteja de carrers i vehicles, per a fonts ornamentals i per a granges. A escala de país, les reserves d'aigua a les conques internes de Catalunya estan només al 28% i "estem en un estat de sequera pluviomètrica extrema", afirma. Promoure l'estalvi En aquest sentit, l’ordenança hauria de contemplar que s’asseguri a llarg termini la quantitat i qualitat del subministrament d’aigua a la ciutadania (promovent l’estalvi i eficiència dels consums d’aigua a través de l’aplicació de les millors tecnologies disponibles). Al mateix temps, de cara als usuaris, que es promogui la reducció del consum d'aigua i s’asseguri el control per part d’aquests, a través de la instal·lació de comptadors d'aigua i la regulació de les tarifes, i que fomenti i reguli la utilització de recursos hídrics alternatius en aquells casos que no sigui necessària l'aigua potable. Pel que fa a les activitats industrials, comercials i de serveis, l’ordenança hauria de fomentar l'eficiència en l'ús de l'aigua, per reduir-ne el consum innecessari. I, també, que determini les mesures per a la gestió eficaç dels recursos hídrics que han d’incloure’s en els instruments urbanístics, per garantir una gestió sostenible d’aquests en l'àmbit local.