Sequera, pitjor que fa 15 anys

Les fonts ornamentals de Manresa comencen a estar buides o mig buides. Es veuen els mecanismes que fan funcionar els brolladors, d’on ja no en raja aigua. És una de les conseqüències de l’entrada en vigor, el passat 25 de novembre, de l’estat d’alerta per sequera a l’àmbit Ter-Llobregat.

Tot i que el 2007-2008 ja es va donar aquesta restricció amb les fonts ornamentals, que és una de les més visibles per a la ciutadania de les que s’han aplicat a nivell del reg (públic i privat), de les piscines, de la neteja dels carrers i de vehicles i de les granges, entre d’altres, l’Agència Catalana de l’Agua (ACA) avisa que l’actual «és una sequera preocupant i molt més severa que la que vàrem viure fa 15 anys. Si no fos per l’aportació de les dessalinitzadores, l’aigua regenerada i els pous de sequera (195 hm3 entre 2022 i el que portem de 2023, que equival als embassaments de Sau i de Sant Ponç), avui de ben segur que estaríem en una situació molt delicada». En el context en què ens trobem, alerta que «cal activar tots els recursos hídrics disponibles i, sobretot, fer un consum responsable i fer servir l’aigua que sigui estrictament necessària».

Actualment, informa l’ACA pel que fa a les reserves a casa nostra, «estem a un volum del 28% en els embassaments del Ter i del Llobregat i, en el cas que la situació segueixi la mateixa tendència dels últims 28 mesos (sense aportacions a les capçaleres), la previsió és que es pugui entrar a la fase d’excepcionalitat». Cada mes es revisa la situació, cosa que és previst fer de cara a aquesta setmana, quan podria canviar la fase.

L’ACA avisa que «estem a un volum del 28% en els embassaments del Ter i del Llobregat»

Canvi d’estratègia

El Pla de Sequera, que regeix aquest tema, està aprovat des del gener del 2020 i activat des de l’octubre del 2021. Substitueix els decrets de sequera, aprovats entre el 2007 i principis del 2009, que preveien mesures més globals i homogènies a tot el territori.

El que fa el Pla de Sequera és dividir el territori de les conques internes en 18 àrees diferents en funció de la font de proveïment (embassaments, aqüífers i pluviometria) per determinar mesures de manera més concreta.

Els escenaris que defineix aquest pla són: normalitat, prealerta, alerta (en el qual ens trobem ara), excepcionalitat i emergència. Amb els decrets de sequera, els escenaris o fases eren uns altres: prealerta, excepcionalitat 1, excepcionalitat 2 i emergència. A la sequera de 2007 i 2008 es va arribar a l’excepcionalitat 2.

Què determina que es passi d’un escenari a un altre? L’ACA explica que es miren diverses variables, com els consums, el descens de reserves i les previsions de possibles pluges. «A més, hi ha altres unitats que es regeixen per altres indicadors (aqüífers i pluviometria) i que també s’analitzen per si es produeixen canvis».

Mentre que a l’actual fase d’alerta les restriccions limiten l’aigua en l’ús agrícola i industrial, i en parcs, jardins i espais lúdics, com ara piscines o fonts, en la d’excepcionalitat s’intensifiquen les reduccions en usos no prioritaris i hi ha una major reducció dels desembassaments. S’activen els recursos no convencionals en la seva totalitat i les extraccions subterrànies, i es prohibeixen determinats usos en zones urbanes. Finalment, en la d’emergència, es produeixen restriccions en tots els usos, inclosos els urbans, que són creixents amb l’empitjorament de l’episodi.

Consells per estalviar

Algunes mesures que caldria tenir en compte per fer un bon ús de l’aigua són les següents: tancar l’aixeta mentre no es fa servir, reparar-la si perd aigua i instal·lar dispositius que en redueixin el cabal. Omplir amb l’aigua freda un recipient mentre no surt calenta i així poder aprofitar-la per a altres usos, com regar les plantes. Utilitzar els programes d’estalvi dels electrodomèstics. Portar a la deixalleria tot el que contamina l’aigua: medicaments, pesticides i tot el que pugui aixecar sospites. No abocar olis, pintures, vernissos ni dissolvents per l’aigüera. Obrir l’aixeta de la dutxa només per esbandir-se i reservar la banyera només per a ocasions especials. Fer rentadores i rentavaixelles carregats fins al capdamunt.