Aigües de Manresa treballarà als carrers Sarret i Arbós, Séquia, Nou de Santa Clara i Vell de Santa Clara aquesta setmana per comprovar l'estat dels pous de la xarxa general de clavegueram. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Manresa ha explicat que aquest dimecres hi haurà les següents restriccions a la circulació i estacionament:

Carrer Sarret i Arbós: es prohibirà l’estacionament a diverses places en el tram entre el carrer Font i Quer i el carrer Doctor Esteve.

Carrer Séquia: de les 9.30 h a les 11.30 h es tallarà el trànsit de vehicles del tram entre el carrer Circumval·lació i el passeig de Pere III. Es mantindrà l'accés i sortida de guals des de Passeig de Pere III.

Carrer Nou de Santa Clara i carrer Vell de Santa Clara: es prohibirà l'estacionament del carrer Nou de Santa Clara i es tallarà puntualment el carrer Vell de Santa Clara. Aquests treballs es faran entre dimecres 1 i dijous 2 de març.