A partir de demà i fins diumenge, el comerç de Manresa sortirà al carrer per acabar de vendre els estocs de la temporada. Divendres i dissabte es plantaran davant de cada botiga, i diumenge hi haurà el tradicional Forastocks el primer tram del passeig Pere III. Per primera vegada el Mercat de l’Oli i Vins se sumarà al cap de setmana comercial a la plaça de Sant Domènec. També es durà a terme la fira del disc.

Serà un cap de setmana per passejar i comprar a Manresa, ha explicat aquest dimecres la presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants-Manresa Comercial, Tània Infante, a la presentació dels actes. Demà i dissabtes les rebaixes finals seran a cada comerç, i diumenge 25 parades s’instal·laran al Pere III per acabar-ho de rematar.

N’hi haurà, bàsicament, de roba, bijuteria, marroquineria o perfumeria. Al segon tram hi haurà concessionaris de cotxes. Per fer-ho més atractiu la Ubic-Manresa Comercial ha preparat activitats infantils, familiars i música. A més a més per cada compra es podrà aconseguir un descompte de cinc euros per gastar el mateix diumenge a qualsevol parada del Forastock.

Les botigues coincidiran amb la Fira del Disc. El dissabte serà al Passeig i el diumenge a Sant Domènec. I a Sant Domènec hi haurà, dissabte, el Mercat de l’Oli i Vins. Celebra la seva segona edició. «Estem contens que el cap de setmana, a part de les botigues que surten al carrer oferint les seves millors ofertes, se celebri la fira», ha comentat Infante.

Hi haurà una dotxena de parades d’oli i vi, ha explicat un dels seus responsables, Albert Finestres. D’olis se’n podran tastar diverses varietats com l’arbequina de les Garrigues o la Noguera, la corbella, l’albera o la picual o hojiblanca d’Andalusia.

Segons Finestres, l’oli s’ha de tastar com el vi i no pas amb pa «perquè nosaltres venem oli i no pas pa, i a més a més n’altera el gust. S’ha de tastar, olorar i passar per boca per sentir-ne el gust». S’oferirà oli nou, collit i premsat entre l’octubre i el novembre passat.

De vins hi haurà cellers del Bages, de l’Empordà, Conca de Barberà, Navarra o Costers del Segre. «Tota una diversificació de denominacions d’origen i varietats perquè la gent els pugui tastar».

Tant el mercat com el Forastocks es durà a terme des del matí i fins el vespre. Segons la UBIC-Manresa Més Comerç, és la primera cita comercial que se celebra a Manresa després del Nadal.

L’any passat el Forastocks s’havia de celebrar també el primer cap de setmana de març. Es va ajornar a causa de la pluja i es va fer una setmana després.