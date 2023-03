Primer pas per atreure turisme amb el canal medieval de reclam

L’any 2020, un 30% de les persones que van fer la Transéquia eren de fora de la Catalunya central. Amb l’objectiu d’aprofitar aquest potencial, el Consell Comarcal del Bages, a través de Bages Turisme i amb l’assessorament de la Diputació, ha posat en marxa enguany una iniciativa turística que hi està estretament lligada.

Agustí Comas, president del Consell Comarcal del Bages, explica que «l’objectiu és que, tenint un esdeveniment esportiu no competitiu que convoca cada any més de 5.000 persones de la comarca i de fora, el puguem aprofitar per donar a conèixer el que tenim a l’entorn, perquè hi ve tot tipus de gent». Per treure’n profit, el Consell va demanar ajuda a la Diputació de Barcelona, que va fer un informe amb una sèrie d’accions per desenvolupar. «Fins ara s’ha fet una taula de treball conjunta de la part pública i privada amb diferents actors: el Consell Comarcal, els organitzadors de la Transéquia, el sector turístic (allotjaments, restaurants, empreses de viatges...)». En aquesta taula es va parlar el tema i el pas següent és que tots els operadors mirin com poden aprofitar la Transéquia. «Fer un paquet de cap de setmana per quedar-se a dormir, fer un tast de vins i la ruta de la Transéquia amb bicicleta... Es tracta d’omplir de contingut l’oportunitat de tenir gent que ha vingut expressament per fer aquesta ruta, que ens conegui i que un altre dia torni i s’hi estigui més temps». A banda de les iniciatives privades, Comas esmenta que «la taula de treball és viva. Ens seguirem trobant segur». També pensant en el turisme, explica que una altra acció que ha fet el Consell i que s’ha acabat fa poc ha estat senyalitzar el recorregut amb bicicleta per la Séquia pensant en la gent que vulgui anar-hi per lliure. Remarca que el canal medieval és «un potencial que hem d’aprofitar i que no havíem tingut mai en compte».