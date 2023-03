La promesa residència geriàtrica pública del barri manresà del Xup ja hauria d’estar acabada i no hi ha cap previsió per fer-la.

La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran, de Manresa, ha fet pública la seva decepció amb el govern de la Generalitat i amb l’Ajuntament per l’incompliment de construcció de l’equipament. Després de la compareixença a la Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya, per part d’Enric Martí i Víctor Feliu, la plataforma ha fet públic que «s’ha evidenciat que la Generalitat no té cap tipus de planificació prevista. La seva única solució per pal·liar el greu problema de manca de residències públiques consisteix en concertar places amb les empreses privades». Incompliments Lamenta també «l’incompliment per part de l’Ajuntament de Manresa dels acords signats el febrer de l’any 2020 per a la construcció d’una residència pública al barri del Xup». Segons el calendari previst en el seu moment, a dia d’avui estaria construïda i a punt d’inaugurar-se. També posa de manifest que la Generalitat de Catalunya preveu grans inversions milionàries a Manresa, però cap euro per a la construcció de la necessària residència. I denuncia «l’actitud del departament de Drets Socials de la Generalitat de no atendre les peticions de reunions» que se li plantegen. La plataforma de gent gran destaca que en la compareixença a la Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya, «tampoc es va fer referència a la revisió de la normativa del funcionament de les residències per evitar la repetició dels greus problemes que van sorgir durant la pandèmia de covid». "Poca voluntat política" La Plataforma «lamenta la poca voluntat política manifestada durant la compareixença per donar respostes efectives als greus problemes socials que afecten a les persones més vulnerables». I assegura que «malgrat la deplorable actitud política de qui governa», la plataforma «continuarà treballant sense defallir fins aconseguir el just objectiu de disposar de la nova residència geriàtrica pública al barri del Xup. Manresa ho necessita amb urgència». La plataforma assegura que l’única residència pública a Manresa, la de la Font dels Capellans, «està obsoleta degut a la manca d’inversió per part de la Generalitat, titular de l’equipament, des que es va inaugurar fa 34 anys». La residència de gent gran municipal anunciada al barri del Xup de Manresa està prevista com un edifici d’uns 2.000 metres quadrats i un espai verd de més de 3.000 m2, amb una zona de jardí i també horts, gallines... L’equipament ha de seguir models nòrdics d’atenció a les persones que l’han de fer pioner a la Catalunya Central i també disposar de serveis oberts als veïns del Xup.