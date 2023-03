Una projecció electoral elaborada per Electomanía per a Crónica Global dóna com a guanyador de les eleccions municipals del 28 de maig a l'alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, amb 9 regidors dels 25 que composen el ple municipal.

La segona posició seria per a la candidatura republicana encapçalada per Marc Aloy, l'actual alcalde. ERC aconseguiria 7 regidors i baixaria un després que en els anteriors comicis superés per 10 punts a Junts i totes dues forces obtinguessin 8 regidors. Així que Junts creixeria de 8 a 9 i ERC baixaria de 8 a 7. En tercer lloc hi hauria el PSC liderat per Anjo Valentí que pujaria de 4 a 5 regidors. Fem Manresa, encapçalat per la candidata Roser Alegre, es mantindria en tres regidors i sortiria Ciutadans i entraria el PP capitanejat per Josep Lluís Javaloyes. Necessitat de pactes Per analitzar el resultat electoral cal tenir que en un ajuntament amb 25 regidors, com és el de Manresa, la majoria absoluta la dona assolir tretze regidors. Això vol dir que cap candidatura en solitari tindria majoria absoluta, el que abocaria les formacions polítiques, segons Electomania, a arribar a acords de governabilitat i, en cas contrari, l'alcaldia quedaria en mans del partit més votat, Junts, i Ramon Bacardit hauria de governar arribant a acords amb la resta de grups polítics. Les conclusions s'han extret a partir de les respostes de 431 persones amb dret a vot entre l'1 de gener i el 3 de març. No s'indica que les respostes estiguin segmentades ni per edat ni per gènere. I no apareix cap votant que no siguin dels partits d'abast general català.