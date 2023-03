El PSC de Manresa ha donat per finalitzada la primera fase de recollida d'opinions veïnals per tenir-les en compte a l'hora de confeccionar el seu programa electoral, entre les quals destaca en primer terme la preocupació per la deixadesa i manca de manteniment de l'espai i el mobiliari públic.

Han estat 13 dissabtes muntant parada en tretze barris diferents durant els quals asseguren haver recollit mig miler d'opinions diferents. L'alcaldable socialista, Anjo Valentí, afirma que han detectat malestar per la manca de cura dels parcs i jardins, el mal estat i problemes d'accessibilitat en voreres, manca de promoció comercial i de barri, incivisme, poca presència policial als carrers, ocupacions conflictives, venda de begudes alcohòliques fora de l'horari permès i manca d’equipaments esportius als barris. En un comunicat, el PSC afirma que a partir de les properes setmanes "seguirem a peu de carrer per poder escoltar a moltes més persones i aconseguir un veritable canvi de rumb, recuperar el municipalisme i bastir un projecte engrescador per a tothom amb polítiques i projectes viables, contrastats, i que toquin de peus a terra". Barri a barri Així els barris que han rebut la carpa del PSC, des del seu inici a la Balconada, Sagrada Família-La Font, Xup, Sant Pau, Crta Santpedor-La Parada, Bonavista-Vic-Remei, Mion, Barri Antic, Valldaura, Pl. Catalunya-Saldes, Escodines, Poble Nou-Avda Bases de Manresa, i el darrer Passeig i Rodalies.