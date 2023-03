"Veníem amb la por al cos però ens van dir que no era maligne"

Benet Ambrós és a punt de fer 80 anys. És de Gironella. El 2020, en plena pandèmia, no es trobava gens bé. Tenia moltes diarrees i la covid va fer que tot anés més lent del que era desitjable, proves diagnòtiques incloses.

Fins que finalment l’hi van fer una colonoscòpia a l’Hospital Sant Bernabé de Berga. No va acabar d’anar prou bé, però l’especialista es va aventurar a dir que preveia que tindria un mal diagnòstic i va derivar Ambrós a cirurgia.

Van sorgir, però, dubtes. Aconsellats per la cirurgiana, van acabar derivats a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Althaia, el centre de referència de les comarques centrals. I aquí es van topar amb la nova tècnica japonesa per valorar la lesió.

«El doctor Puig ens va explicar en què consistia des del primer moment», explica Jordina Ambrós, filla del Benet. Va acceptar fer-se novament una colonoscópia, aquest cop amb la tecnologia de la magnificació o zoom. «Vaig venir amb molta confiança i des del primer moment vaig dir que sí», recorda Ambrós. La seva esposa, Maria Castañé, comenta que «veníem amb la por al cos». Quan li van fer la prova l’especialista els hi va confirmar que no era una lesió maligne, però que hi havia un pòlip de grans dimensions que s’havia de treure. Un mes més tard es va sotmetre a una endoscòpia i li van extirpar. Sense cirurgia ni el risc d’haver de portar una bossa per la femta.