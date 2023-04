La processió de Divendres Sant de Manresa provocarà talls de trànsit en diversos carrers del Centre Històric. Concretament, les afectacions es duran a terme entre les 20 h i les 23.30 h. Aquests són els carrers on s'interromprà el pas, segons ha informat l'Ajuntament de Manresa.

Baixada de La Seu

Carrer de Vallfonollosa

Plaça d’en Creus

Plaça Llisach

Carrer Talamanca

Plaça Gispert

Carrer Camp d’Urgell

Plaça Valldaura

Carrer d’Urgell

Plaça d’Anselm Clavé

Carrer de Sant Domènec

Plaça Fius i Palà

Carrer del Born

Plana de l’Om

Passeig de la República

Carrer Piques

Aquest 7 d'abril, la Processó del Divendres Sant arrencarà amb l'exposició de passos a les 10 del matí. La Confraria del Natzarè serà a Ca la Buresa (plaça de Fius i Palà, núm.1); el pas de la Macarena, a la basílica de la Seu, a partir del 2 d’abril; la Confraria de la Bona Mort, a la Casa Rius-Pastor (carrer de Jaume I, núm. 1-3). A les 11 del matí es farà el solemne Via Crucis a la Seu, organitzat per l'Associació Reparadora de Pius IXè i Cos de Portants del Sant Crist. A les 6 de la tarda, el Ball de la Dansa de la Mort a la plaça de Sant Domènec, el trasllat del pas del Natzarè a la Seu i el Ball de Moixiganga del Casal Cultural Dansaires Manresans. A 2/4 de 7 de la tarda, la presentació d'Honors del Maniple dels Armats de Manresa al Governador de la Minorisa Romana, a Sant Domènec. A 2/4 de 8 del vespre, el Ball de la Moixiganga vora l'entrada a la Seu, i a les 8, l'arribada de la formació dels Armats a la basílica, l'avís al temple del Capità Manaia, l'obertura del temple i la sortida de la processó, que és una escenificació que es va fer l'any passat per primera vegada.

A les 11 de la nit, a l'arribada a la Seu, trobada del Sant Crist de l'Associació Reparadora Pius IXè amb la Verge de la Germandat Esperança Macarena.