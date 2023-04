Josep Lluís Javaloyes, candidat del PP a Manresa de cara a les properes eleccions municipals, ha criticat el missatge optimista del Govern municipal d'ERC i Junts pel que fa a les dades sobre delinqüència del 2022. Afirmat que Manresa "pateix 1.700 okupacions il·legals i conflictives".

El candidat comenta que "fa uns dies, uns ens deien que ens apuntàvem al carro de la demagògia creant alarma social; altres, deien que inflàvem el discurs sobre la inseguretat i l'incivisme a la ciutat de Manresa. Ens presentaven unes dades oficials del Ministeri d'Interior, en les quals destaca un descens del 30% respecte al 2019 dels robatoris en domicilis, una baixada en robatoris amb força i una xifra minsa de robatoris en establiments i en empreses. Des de la taula per la Seguretat, el Govern municipal presentava aquestes dades com un èxit, i, pel que fa a l'incivisme, la Policia Local de Manresa va constatar que eren dades positives en matèria de delinqüència".

"Percepció de por al delicte"

Al seu entendre, però, "la realitat és molt tossuda. Augmenten els robatoris de cotxes i es planteja com si no fossin robatoris amb violència. Sumats als robatoris amb força, en dades oficials de l'acumulat de gener a setembre del 2019 en relació amb el mateix període del 2022, observem que la taxa no varia. Hi ha un augment del 30% en delictes contra la salut pública i tràfic de drogues. Augmenten els furts en quasi un 4,5%; a més, hi ha 67 delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, dels quals, 9 han estat amb penetració. Estem parlant de l'acumulat de gener a setembre del 2022 en dades oficials del Ministeri d'Interior. No ens hem d'oblidar de la resta de delictes penals registrats, que superen el 14,6% en relació amb les dades de l'acumulat de gener al setembre del 2019". Tot plegat, fa notar, "sense comptar amb l'incivisme, que crea la percepció de por al delicte per a qualsevol ciutadà quan vol passejar pel municipi, ni sense tenir en compte les 1.700 ocupacions il·legals i conflictives que pateix Manresa".

Afegeix que "no cal, parlar de l'augment considerable, en període covid, de les estafes de ciberdelinqüència, motivada per l'ús de les TIC, el teletreball, les compres en línia, xarxes socials i Internet, perquè són figues d'un altre paner, però, aquesta tipologia de cibercriminalitat, ha arribat per quedar-se i créixer".

"Elevat biaix d'error"

Per tot plegat, "manifestem des del Partit Popular de Manresa, que som molt curosos en qualsevol qüestió, i sobretot, no ens agrada fer demagògia ni crear alarma social, en cap cas, però menys en assumptes tan sensibles. Interpretem unes dades oficials del Ministeri de l'Interior, que comporten un elevat biaix d’error, per l'elevada xifra negra del delicte que existeix, a l'hora de registrar les denúncies o posar-les. Algunes, es poden perdre; altres, es registren incorrectament, etc. Molts delictes no es denuncien perquè la víctima no ho creu necessari, o no té prou confiança amb la policia o amb el sistema judicial, o perquè és una persona vulnerable un ancià o un menor que no sap qui el pot assistir".

"En qualsevol cas, quan es volen aconseguir dades fiables, s'ha de recórrer a les enquestes de victimització i, amb algunes limitacions, a les enquestes autorevelades. Mentrestant, continuarem escoltant i llegint allò que interessa als polítics que ens governen i de què es fan ressò els mitjans de comunicació".