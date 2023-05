ERC Manresa assegura que situarà la infància com a prioritat de govern i encararà el repte de trobar solucions a la segregació escolar com la columna vertebral de les polítiques educatives de l’Ajuntament a curt i mitjà termini, que situa com un dels grans eixos estratègics del proper mandat.

L’alcalde i candidat a la reelecció, Marc Aloy Guàrdia, ha explicat que corregir les desigualtats entre centres serà un objectiu prioritari i “per això volem assumir la regidoria d’Educació, que no gestionem des de l’època de la República, per donar resposta i encarar els reptes de la ciutat en matèria educativa. Com a Ajuntament ens pertoca treballar per trobar solucions i revertir la segregació escolar actual i tenir uns equipaments moderns i ben preparats”.

Esquerra assegura que els infants i adolescents i les seves famílies són al centre de les polítiques de l’equip de govern i això passa per crear entorns veïnals segurs i de confiança, en què es teixexin relacions i es fomenti la cohesió social. La candidatura que encapçala Marc Aloy afirma que "entén l’educació com una eina transformadora, inclusiva i que facilita la igualtat d’oportunitats entre els infants".

Mesures concretes

Pel que fa a la segregació escolar, ERC Manresa planteja que l’Ajuntament tingui una actitud proactiva a través de l’Oficina Municipal d’Escolarització.

Aloy ha manifestat que “invertirem els diners que calguin en recursos i personal per atendre totes aquelles famílies que s’incorporen al sistema educatiu. Ens adreçarem a aquelles famílies que marxen del barri, les hem d’anar a buscar, parlar-hi, detectar possibles necessitats educatives especials i, sobretot, donar a conèixer els projectes educatius de cada escola i fugir dels prejudicis que puguin tenir”.

És, en aquest sentit, que ERC els proposarà sessions informatives i jornades de portes obertes a les escoles perquè pares i mares coneguin els projectes educatius en primera persona i amb tota la informació possible. Marc Aloy ha proposat potenciar les reserves de places en grups de famílies per ajudar a trencar inèrcies i estereotips i aconseguir unes escoles més diverses. “Hem d’evitar que les famílies marxin del seu barri per escolaritzar els seus fills i filles a causa de la composició social del seu centre educatiu de referència. Si fer les reserves en grup i assegurant-los la plaça els dona una major tranquil·litat ho farem, però és urgent treballar per revertir la tendència actual”, ha afegit Aloy

Incorporar la infància en la presa de decisions

En matèria educativa, ERC Manresa situa la participació de la infància com un altre dels eixos transversals de les polítiques del dia a dia de la ciutat. En aquest sentit, Jasone Latorre ha apuntat la necessitat de recuperar i repensar el Consell d’Infants i “garantir que els processos de participació ciutadana i presa de decisions incloguin espais i moments pensats expressament per a la participació dels infants i les seves famílies”. En paral·lel, ha afirmat que aquesta perspectiva ja es tindrà en compte en el moment de plantejar projectes transcendentals per a la ciutat com la transformació de la carretera de Vic o el nou Parc de la Fàbrica Nova.

Patis verds

En matèria d’equipaments, Pol Huguet ha anunciat que aquest 2023 s’ha triplicat el pressupost destinat a tenir uns patis més verds i coeducatius.”El proper hivern plantarem arbrat per tenir uns espais boscosos amb més ombra que convidin a jugar i, fins i tot a fer classe, a l’exterior”, ha apuntat. ERC assegurarà una inversió de 50.000 euros per transformar el pati de cinc escoles i la voluntat és acabar el mandat havent actuat a la pràctica totalitat dels espais exteriors dels centres públics de la ciutat.

ERC Manresa també ha posat en valor el compromís públic de la Generalitat de construir la nova escola de Valldaura el proper mandat en què “des de l’Ajuntament també invertirem recursos per fer més àgil la construcció d’una escola de dues línies que serà estratègica”.

Finalment, el partit també vetllarà perquè el Departament d’Educació assumeixi les inversions pendents en matèria de Formació Professional i promogui equips de professionals especialitzats en l’àmbit social i educatiu per acompanyar i donar suport els centres de la ciutat.