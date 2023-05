Marc Aloy va pujar a l’escenari de Els Carlins, en l’acte electoral central d’ERC a Manresa, per donar compte de la feina feta i posar-la com aval perquè les llavors plantades el darrer mandat donin els seus fruits.

Envoltat dels membres de la seva candidatura va fer un discurs llarg que va obrir assegurant que «no ens interessa la confrontació» i el va tancar contraposant aquest tarannà amb el dels que «s’entesten a dinamitar ponts. Nosaltres no ho farem», va reblar.

Pel mig va defensar els funcionaris municipals, «que són servidors públics als quals s’ha de respectar i no dir pestes d’ells».

Un avís per a navegants per al dia 29-M adreçat, sense esmentar-lo, a l’alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, després que els postconvergents i els republicans s’hagin donat suport mutu per dur el timó de l’Ajuntament de Manresa els darrers mandats. Aloy conta els dies que és alcalde i en el moment de l'acte portava 1.050.

D’aquests, va recordar que sis-cents havien passat «tancats amb mascareta» a causa de la covid, però que això «no ens ha aturat» i la prova eren els «200 milions d’euros que hem aconseguit per transformar la ciutat».

"Feina, feina i feina"

El candidat republicà va prometre «feina, feina i feina» per continuar resolent «temes encallats» com la urbanització del polígon del Pont Nou per aportar sòl industrial a la ciutat, també, al Parc Tecnològic, «el símbol de la crisi del 2008».

L’alcaldable va posar com a pal de paller de la seva gestió de govern els valors republicans i la plena consciència que poder desenvolupar projectes vitals, tenir feina i benestar, és la pedra angular de la cohesió social.

Per això va fer un esment especial a Promanresa, la nova agència de desenvolupament local que aglutina els serveis de promoció econòmica.

No va oblidar de recordar l’operació en marxa a la Fàbrica Nova, «la revolució que estem fent al parc del Cardener», el soterrament de part de la línia dels Ferrocarrils Catalans, la reurbanització del carrer Guimerà, les noves places a barris de la ciutat, el fet que s’hagin triplicat les hores de servei d’atenció a domicili, la nova escola de Valldaura, el Nou Congost i, també, va defensar les actuacions contra ocupacions conflictives que generaven inseguretat als carrers Sobrerroca, Oms i de Prat i en altres punts de la ciutat, «mentre alguns fan demagògia amb la inseguretat».

Aloy va intervenir després que el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena; la secretària adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, el defensessin com la millor opció de la ciutat per continuar transformant Manresa . «Futur republicà» i «Construïm Manresa» eren els lemes i «Som, som, som Catalunya republicana», la cançó que sonava.

Crítiques unànimes a Renfe

El servei de Renfe va ser diana tant de les crítiques de l’alcaldable Marc Aloy com del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena; de la portaveu d’ERC, Marta Vilalta i de la consellera santpedorenca Laura Vilagrà.

Aquesta darrera va abominar del fet que «triguem el mateix que fa dos segles en anar a Barcelona en tren». Vilalta va qualificar «d’absoluta vergonya la nefasta gestió de la Renfe», per part del govern socialista.

I Elena, per la seva part, va deixar anar que «del partit de la Renfe lliçonetes les justes. El que han de fer és transferir les competències a la Generalitat i funcionarà com els Ferrocarrils de Catalunya». Al seu torn, Aloy va afirmar que «no pot ser que facin falta 3 hores per anar i tornar de Barcelona» ni que «en el que va d’any només 22 dies els tren hagin estat puntuals».