L'èxit del Casal Esportiu Municipal de Manresa ha quedat ben constatat després que en una hora s'adjudiquessin més del 90% de les 440 places i que en pocs minuts dos dels quatre torns de 110 infants quedessin ja plens.

A les 10 del matí es va obrir el termini d'inscripció. Pel que fa al recompte que es podia seguir telemàticament, en un dels períodes, en 10 minuts només quedaven 26 places de les 110.

Mitja hora després hi havia 11 places disponibles per al torn del 26 al 30 de juny i 27 per al comprès entre el 17 i el 21 de juliol. Però ja estaven exhaurits el del 3 al 7 de juliol i el del 10 al 14 de juliol.

Després de l'allau inicial, que va col·lapsar per moments la web municipal, quedaven 23 places, 6 per a la darrera setmana de juny i 17 per a la darrera tongada que s'ofertava.

Les activitats van adreçades a infants de 7 a 14 anys (nascuts entre els anys 2009 i 2016) i tenen l’objectiu d’ocupar el temps lliure d'infants i adolescents durant el període de vacances escolars mitjançant la pràctica d'esports i altres activitats de caràcter recreatiu.

Activitats esportives

Les activitats es realitzaran al Complex Esportiu Vell Congost i a altres espais de la zona esportiva. Al llarg d’un matí es realitzaran quatre rotacions de diferents activitats esportives: atletisme, BTT, bàdminton, tennis taula, intercrosse, ultimate, gimnàstica artística, beisbol, jocs tradicionals, pales i piragüisme (canoa i caiac) i activitats de remullada. En funció del grup, el dimecres o dijous, els participants es desplaçaran al parc de l’Agulla per fer les activitats de canoa i caiac, sempre que la qualitat de l’aigua ho permeti, considerant que enguany ens trobem amb una situació anòmala deguda a la sequera.

El nombre de places és limitat a 110 infants per torn i s’atorguen per "rigorós ordre d’inscripció", segons l'Ajuntament.

S’estableixen un total de 4 torns: del 26 de juny al 3 de juny, del 3 al 7 de juliol, del 10 al 14 de juliol, i del 17 al 21 de juliol. El preu serà de 57,40 euros, i de 20,09 euros si es disposa de beca. Per tenir accés a les beques s’ha d’estar empadronat a Manresa i poder acreditar, com a mínim, una d’aquestes circumstàncies: ser beneficiari de beca de menjador del curs 2022-2023 per motius socioeconòmics, haver rebut un ajut per material escolar durant el curs 2022-2023, o bé formar part d’una unitat familiar empadronada a Manresa i situada en el tram F de renda bruta anual de la taula de tarifació social.

A banda del Casal Esportiu Municipal, els complexos esportius municipals de i les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella i l’Ateneu les Bases també ofereixen activitats diverses durant l’estiu.