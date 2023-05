Meritxell Batet diu a Manresa que ha fet més per la ciutat el govern estatal que la Generalitat

La presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, va ser a Manresa el novembre passat per assistir a l'homenatge que el PSC va retre a Jordi Marsal. Aquest divendres al migdia ha tornat a la capital del Bages per fer costat a l'alcaldable dels socialistes a Manresa, Anjo Valentí, que l'ha acompanyat juntament amb altres membres de la llista que encapçala. Batet ha defensat que el govern estatal del PSC ha fet més per la ciutat que la Generalitat. Com a exemples, ha posat els 10 milions d'euros adjudicats a la UPC Manresa per al projecte Fàbrica Nova i la nova Llei d'habitatge, que ha de permetre recuperar a Manresa 329 pisos de la Sareb, el conegut com banc dolent, per posar-los a disposició de persones en situació de vulnerabilitat, ha anunciat.

Batet ha definit Valentí com la millor opció per a Manresa i ha remès al llegat deixat pels anteriors alcaldes socialistes, Joan Cornet, Jordi Valls i Josep Camprubí.

Durant la seva estada, han visitat la carpa del TecnoBages a la plaça de Sant Domènec i el mercat de Puigmercadal, inclosa la cooperativa i l'obrador, on han rebut una detallada informació del seu funcionament per part d'Alba Rojas, coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.

En l'atenció als mitjans, abans de marxar a Badalona, on ha anat a donar suport a l'alcaldable socialista d'aquesta ciutat, Batet ha afirmat que "per a mi és especialment important ser a Manresa i donar suport al nostre candidat a l'alcaldia, l'Anjo Valentí", de qui ha dit que "encarna molt bé aquesta connexió dels que han estat els grans alcaldes socialistes de Manresa", amb "un projecte municipalista, on al centre de les seves polítiques sempre hi ha generar més benestar als ciutadans i, al mateix temps, prosperitat per a Manresa".

Ha destacat d'aquest projecte "un urbanisme modern, però, també, a mida dels ciutadans, integrat i verd" i que "lligui amb la bellesa que busquem als municipis i que Manresa té i que moltes vegades no està prou potenciada". En aquest tema, el de la potencialitat de Manresa i la manca, sovint, d'orgull manresà per fer-la valer, s'hi ha referit posteriorment a micròfon tancat abans d'acomiadar-se.

Uns serveis socials que "no estan a l'alçada"

Ha insistit que "cuidar l'espai públic i l'urbanisme ha de ser un dels elements cabdals" i ha retret al consistori actual d'ERC i Junts, que "no ha posat el focus ni l'esforç en generar aquestes condicions". També ha parlat de l'aposta de l'alcaldable per donar suport al teixit empresarial i al comerç que "el que fan és justament vertebrar la societat de Manresa", de manera que els seus habitants es puguin quedar a viure a Manresa per desenvolupar-hi el seu projecte vital, sempre i quan hi puguin treballar, estudiar i "viure de manera tranquil·la, amb qualitat i en pau". S'ha referit a les polítiques socials adreçades a les persones més necessitades. "L'Anjo té clar que els serveis socials que hi ha en aquests moments a l'Ajuntament no estan a l'alçada de les necessitats de molts dels ciutadans que viuen a Manresa, i aquesta serà també una de les seves màximes prioritats".

La presidenta del Congrés i viceprimera secretària del PSC ha volgut posar de manifest "un contrast que em sorprèn entre el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat". Per una banda, ha dit, la implicació i el compromís del primer amb els ajuntaments fruit de la convicció que "el treball conjunt amb el municipalisme és cabdal per poder arribar a tot arreu". En aquest sentit, ha volgut destacar la inversió dels pressupostos generals de l'estat del 2023 de 10 milions per donar suport a la UPC Manresa. I, per l'altra banda, ha esmetnat, "tenim el govern de la Generalitat, que no ha aportat res. No hi ha hagut cap inversió important en aquesta matèria i, a més a més, té molts deutes pendents, amb Manresa". Ha parlat del soterrament dels FGC i de l'eliminació de trens en aquesta mateixa línia de trens.

Un "zero" en habitatge per a l'Ajuntament i la Generalitat

A nivell d'habitatge, ha recordat que amb la nova Llei, "Manresa podrà gaudir de més de 300 habitatges que en aquests moment estan a la Sareb, que es posaran a mans dels cutadans i ciutadanes, dels manresans i manresanes que els necessitin". Ha dit que "aquest també és un contrast molt fort, quan veiem en l'última dècada quants habitatges ha construït l'Ajuntament de Manresa, i el número és zero, i quin ha estat el compromís de la Generalitat en matèria d'habitatge, que també en té la competència, i el resultat és zero".

Ha instat novament la ciutadania a confiar en Anjo Valentí, destacant, alhora, l'equip que l'acompanya, amb "gent molt formada, molt compromesa i també molt diversa".

Valentí ha agraït les paraules de Batet. Ha insistit en la seva aposta per "l'empresa i el talent manresà i el comerç de proximitat km 0 i l'hostaleria, que han d'anar lligats, perquè a Manresa moltes vegades ens passa que va cadascú per la seva banda, per això jo penso en una regidora important d'Hosteleria i Comerç de Proximitat". Ha posat en valor, després de la visita, l'obrador i la cooperativa que hi ha a Puigmercadal.

Una agenda manresana més enllà de Catalunya

Ell també s'ha referit al govern de l'estat amb Pedro Sánchez al capdavant. "Ha sigut el govern més municipalista de la història democràtica que ha tingut aquest país". A Manresa en concret, ha citat "els fons Next Generation, que ja porten una quantitat important destinada i els deu milions assignats al projecte de la Fàbrica Nova que lidera la UPC". Sobre això, ha retret als governs independentistes que "s'han centrat que el seu àmbit només és Barcelona. Nosaltres, com a socialistes, creiem que l'agenda manresana no només ha d'estar davant de la Generalitat i del Parlament de Catalunya, sinó que davant de Madrid i del Congrés i dels ministeris hi ha d'haver una agenda manresana que es tingui en compte perquè, si un govern, gairebé sense fer res, ha aconseguit aquests projectes, imagineu-vos un govern municipal amb més presència a Madrid per aconseguir més avantatges i facilitats per als manresans i manresanes. No ha oblidat tampoc que aquesta agenda també ha d'arribar a Brussel·les.

Com Batet, l'alcaldable ha posat l'accent en el fet que "en els pressupostos de la Generalitat no hi ha cap partida per a la Fàbrica Nova i sí que n'hi ha hagut per part de l'estat". Quant als pisos de la Sareb, ha explicat que "a Manresa hi ha 329 habitatges, informació que l'Ajuntament desconeixia, pel que he vist, i nosaltres el que farem, si puc fer majoria i ser l'alcalde, és revisar com estan, mirar quins es poden aprofitar i regular les ocupacions que, encara que siguin per a persones vulnerables, crec que s'han de regularitzar, perquè no són legals i, evidentment, les ocupacions que siguin de caràcter deliqüencial o conflictiu, tolerància zero". Ha reclamat habitatge i activitat comercial per "recuperar la vida al Centre Històric" i també "mantenir els eixos comercials a tots els barris", que ha definit com a totalment bàsics.