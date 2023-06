El parc de Manresa on hi havia la Carpa guanya un recorregut per passejar al costat del riu

L’adequació de l’espai que va quedar deslliurat amb l’enderroc de la discoteca la Carpa del Riu, al parc de Josep Vidal de Manresa, i del seu entorn, va fent passes endavant. El mes vinent és previst que quedin enllestides les obres que s’hi porten a terme fa mes i mig.

Per una banda, es formalitza el recorregut per poder passejar al costat del riu, entre el pont de Sant Francesc i la part final del parc de Josep Vidal, a tocar de la rotonda del Mil·lenari, on estan construint unes grades per poder-hi seure. Aquest recorregut inclourà un terra de tot-u i fileres d’arbrat.

Quan es va fer l’enderroc de la Carpa del Riu, ja es va començar a insinuar aquest nou recorregut, que ara s’acabarà de formalitzar i de prolongar. Per enllaçar la part de la vorera amb el caminet paral·lel al riu, s’adeqüen dos elements pavimentats en forma de creu. També es canvia el gronxador, que durant molt temps només ha tingut les potes i el pal transversal, i se’n posen dos de dobles. A més a més, es fa l’adequació dels trams de recorregut situats sota el pont de Sant Francesc i el pont de la Reforma amb la finalitat d’evitar el seu deteriorament coincidint amb períodes de pluja. En aquest cas, es tracta d’una actuació encarada a solucionar el fangueig que hi ha en aquestes dues zones quan plou.

L’arrencada, el 2021

La transformació d’aquest entorn va començar l’any 2021 amb l’enderroc de la Carpa del Riu amb un pressupost 97.455,44 euros. Feia tres anys que estava tancada i la seva desaparició va suposar guanyar 1.000 m2 d’espai públic. L’any a sobre es va reordenar l’espai d’aparcament i de vorera. Fins aleshores, els vehicles havien de trepitjar la vorera per entrar a la zona per aparcar. El que es va fer va ser ampliar la vorera i, al costat de la calçada, adequar places per a aparcar, que es van endreçar. També es va fer la plantació d’arbrat. Tot plegat amb un pressupost 462.000 euros.