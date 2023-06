Manresa repeteix com la ciutat més infidel de l'Estat

Segons les dades de noves inscripcions al portal de cites Ashley Madison, Manresa tornar a aparèixer com la ciutat de l'Estat espanyol més infidel.

Les dades es van recollir del 20 de juny de 2022 al 22 de setembre de 2022 i es van creuar amb el nombre d'habitants del Padró Municipal validat per l'INE.

El resultat és que Manresa, un any més, encapçala el rànquing seguida de Girona, Barcelona, Lleó, Toledo, Granada, Lleida, Marbella, Madrid, Sabadell, Lugo, Santiago de Compostel·la, València, Màlaga, Salamanca, Tarragona, Fuengirola, Sant Boi de Llobregat, Castelló de la Plana i Donostia.

D'aquesta forma Ashley Madison torna a situar la capital del Bages al capdamunt del seu famós mapa de ciutats menys monògames de la península ibèrica. La llista està encapçalada per Manresa com la ciutat amb el percentatge més alt d’infidels respecte a la població total.

Per tercer any consecutiu, Manresa encapçala aquest rànquing i, per primer cop, el top 3 està format exclusivament per ciutats catalanes: Manresa, seguida de Girona i Barcelona.

Històricament, Catalunya s’ha proclamat guanyadora indiscutible en aquests rànquings amb la concentració més important de ciutats: Manresa, Girona, Barcelona, Lleida, Sabadell, Tarragona i Sant Boi de Llobregat.

"Llocs idonis per trobar persones"

El portal de cites es demana si aquest fet té a veure amb la proximitat amb França o amb la gran quantitat de costa de Catalunya. Assegura no saber el motiu, però si considera encertat pensar que les principals ciutats del rànquing són "sens dubte són llocs idonis per trobar persones a qui els agrada experimentar altres formes d’estimar diferents de la monogàmia tradicional".

En el comunicat d'aquest estiu, el portal de cites afirma que enguany "Catalunya pot celebrar no només que el Barça ha guanyat la lliga, sinó també que s’ha convertit sense rivals en la comunitat més infidel del país". Christoph Kraemer, director europeu d’Ashley Madison, afirma que “un cop més Manresa es consagra com la ciutat menys monògama i hauria de plantejar-se capitalitzar aquest distintiu. A més, en només un any, Catalunya ha doblat el nombre de ciutats en aquesta classificació. Mai havíem vist una concentració tan alta de la comunitat no monògama a cap altre país del món".

Ashley Madison es presenta com a líder mundial en cites per a matrimonis, amb més de 80 milions de membres a tot el món des de 2002. Disponible a 46 països i en 16 idiomes, l’empresa diu que té com a missió oferir als adults una plataforma per entrar en contacte de forma discreta amb altres usuaris.