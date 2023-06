Anthony Loffredo, conegut com a Black Alien, ha aterrat a Manresa en to de pau. El reconegut instagramer francès -amb més d'1,3 milions de seguidors- es va deixar veure dimecres passat pel barri antic de la capital del Bages. El motiu de la seva visita? Participar en el darrer episodi del pòdcast 'The Wild Project' del youtuber manresà Jordi Carrillo, popularment conegut com a Jordi Wild.

Loffredo, de 34 anys, té un objectiu com a forma de vida: convertir-se en un àlien. El procés no és fàcil, però el francès, a través de modificacions corporals, promet arribar a ser "més alienígena que humà". Anthony Loffredo vol amputar-se una cama per implantar-ne una de robòtica Ja porta vuit anys preparant-se. Implants de silicona per tot el cos, tatuatges negres que recobreixen pràcticament la totalitat de la seva pell, extraccions d'orelles, nas i boca, dits... En la llista de les seves pròximes modificacions extremes, inclou amputar-se una cama per implantar-ne una de robòtica. A aquest francès resident a Mèxic, encara que gairebé totes les modificacions van ser fetes a Barcelona, no li importa molt el risc que pot córrer la seva vida: "Sé que tot el que faig m'està restant temps, però ho assumeixo". "Sé que faig por a la gent" En l'entrevista amb el manresà Jordi Carrillo, Loffredo va reconèixer que aquest procés de transformació "és boig" i "extrem" i, que abans d'iniciar-lo, sabia l'impacte que generaria en la gent. "És normal que pugui fer por" relatava, tot i que afegeix que els que més s'espanten són els adults, ja que en els nens genera "més curiositat que por". "Em veuen com un superheroi" afegia. Black Alien ja ha arribat al 57% de la seva "evolució". Així la denomina. "Per a mi això no és mutilar –va confesar l'any passat en una entrevista amb El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7-. Per a mi és una evolució. És la meva evolució. Per a mi és una cosa… estètica. Perquè al final, jo em trobo millor". Tot i que des de l'inici del seu procés de transformació el francès ha acumulat molts detractor a les xarxes socials, a Instagram compta amb un perfil amb més d'1,3 milions de seguidors.