Famílies del CAP Les Bases han d’anar al del Barri Antic per la manca de pediatres

La decisió d’Althaia de centralitzar des d’aquest mes l’atenció pediàtrica dels ambulatoris Les Bases i Barri Antic en aquest segon centre ha indignat famílies del CAP Les Bases, que consideren un greuge que, per visitar el seu pediatre de referència, hagin de desplaçar-se més lluny. Althaia ho explica perquè, dels sis pediatres que hi ha entre els dos ambulatoris, la meitat estan de baixa llarga i els tres que resten tenen períodes de vacances. Concentrar-los, afirmen fonts de la fundació, és l’única manera de garantir l’atenció sanitària 12 hores seguides, de dilluns a divendres.

Un quinzena de famílies han volgut expressar a través d’aquest diari el seu malestar per la situació que els ha generat el fet que, des d’aquest dilluns, dia 3 de juliol, s’hagi unificat l’atenció pediàtrica de les àrees bàsiques de salut Barri Antic i Les Bases, de manera que tots els pacients s’hagin de visitar a la del Barri Antic en horari de 9 del matí a 8 del vespre, de dilluns a divendres.

Indignació amb la decisió

«Les famílies afectades volem expressar la nostra indignació amb la decisió d’Althaia i exigim que es trobi una solució per poder atendre correctament totes les famílies i infants», reclamen. A parer seu, amb aquest canvi, «les famílies dels dos CAP en sortim perjudicades perquè les pediatres que atendran al de Sant Andreu hauran d’absorbir el doble de feina. Això, sense tenir en compte que les famílies del CAP Les Bases s’hauran de desplaçar per poder ser ateses». La conseqüència, diuen, és «un empobriment del servei: esperes més llargues d’urgències, esperes més llargues per a les revisions, etc. De retop, el servei d’urgències de l’Hospital Sant Joan de Déu també es veurà afectat perquè, les famílies que no puguin ser ateses al CAP amb un mínim de condicions, es veuran obligades a recórrer a les urgències de l’hospital que, recordem-ho, no haurien de servir per fer-se càrrec de malalties generals sinó per a les incidències greus». Recorden que al Centre d’Urgències d’Atenció Primària de Manresa, al CAP Bages, no hi ha servei de pediatria.

Hi afegeixen les dificultats afegides per aparcar al Barri Antic, oimés ara que hi ha talls a tocar del CAP, situat al carrer del Remei de Dalt, per les obres d’urbanització del carrer de Sant Andreu.

Althaia posa de relleu que la concentració de l’atenció pediàtrica en un sol CAP «és una mesura que es pren davant la falta de metges especialistes en pediatria» per garantir «l’atenció sanitària en una cobertura de 12 hores de dilluns a divendres» i que «en tots els torns de matí i tarda hi hagi, com a mínim, un pediatre i dues infermeres» i «en els torns en què habitualment hi ha una major demanda, dos pediatres i dues infermeres». Afirma que, «si no es prengués aquesta mesura, en determinats torns no hi hauria servei de pediatre en cap d’aquests dos centres», i que «les famílies de l’ABS Les Bases mantindran els seus professionals de referència, que els atendran en un altre centre de Manresa».

Quant als motius, al marge que «l’ABS Barri Antic compta amb una dotació de quatre pediatres i l’ABS Les Bases, amb dos» i que, «actualment, la meitat d’aquests professionals està de baixa (llarga), i la resta tenen períodes de vacances», fa notar que, «tot i que hi ha places convocades per cobrir les baixes d’aquests pediatres, la falta generalitzada de professionals fa que, de moment, no s’hagin pogut cobrir. Els especialistes prioritzen els contractes indefinits i, actualment, moltes baixes llargues, com les de maternitat o paternitat no es poden cobrir».

Des del passat dia 16 de maig, al taulell d’anuncis d’Althaia n’hi ha un per contractar un adjunt especialista en pediatria per incorporar-se aquest mes.

Sobre la durada

«La unificació de l’atenció pediàtrica de l’ABS Barri Antic i de l’ABS Les Bases és una mesura conjuntural que durarà mentre es mantinguin les circumstàncies actuals per tal de garantir l’accessibilitat i la qualitat al servei», diu Althaia.

La quinzena de famílies afectades que s’han pronunciat, que diuen que tenen el suport «de moltes més persones que també estan molt enfadades», asseguren que els ha arribat que la mesura es podria allargar «un any».