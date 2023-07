La 7a Festa del Tomàquet del Bages arribarà a Manresa, del 17 al 22 de juliol, consolidada i amb ganes de créixer, tot i que sigui a base de fer passes petites. D'entrada, la 4a Trobada de Cuiners i Productors del Bages, adreçada a professionals del sector, es farà a Castelladral amb la idea d'acostar-se a les comarques del Berguedà i del Solsonès. Per altra banda, la Fundació Turisme i Fires de Manresa ha organitzat, pensant en els turistes que visitin Manresa, un itinerari guiat per la capital del Bages amb final al Mercat del Tomàquet.

Podeu consultar el programa en format PDF en aquest enllaç o bé amb les activitats una per una en aquest altre enllaç.

Una vintena de productors al mercat

El mercat es tornarà a fer al passeig de Pere III, on ja es va muntar l'edició passada rellevant la plaça del Mercat per guanyar una mica d'ombra i d'espai i, també, públic que, difícilment, s'arribava a l'altre emplaçament. Tindrà una vintena de productors, sis més que l'any passat. La meitat, del producte estrella de la festa, el tomàquet, i, la resta, com ja es va fer en l'edició passada, per altres productes, com el pa, la farina, l'oli, el vi. N'hi haurà de Navàs, municipi convidat. També hi haurà tastets i tallers.

La presentació l'han fet aquest divendres al matí al Passeig, Pol Huguet, regidor d'Acció Climàtica i Educació, acompanyat per tot un reguitzell d'entitats i institucions relacionades amb la festa, començant per Ignasi Sala, de Bages Impuls; Montserrat Selga, del Consell Comarcal del Bages; Clara Aguilera, del Parc de la Sèquia; Carla Bisbal, tècnica de l'Anella Verda; Xènia Torras, de l'Era i l'Escola Agrària de Manresa; Isa Álvarez, de Frescoop-Mengem Bages; Albert Tulleuda, de Fundació Turisme i Fires de Manresa, i Alba Rojas, de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.

Huguet ha destacat la "consolidació" de la proposta, el "treball en xarxa" a l'hora d'organitzar-la, la intenció que els actes arribin a més gent i, també, la incorporació, cada any, d'alguna novetat. Ha posat com a exemple que, des de l'any passat, s'aprofita "l'esquer" del tomàquet per promocionar altres productes. Enguany, els toca al pa i a les farines. També ha parlat de la "vocació turística" que s'ha donat en aquesta edició a l'esdeveniment. "Quan féiem enquestes ens soprenia que venia gent de mig Catalunya, de Barcelona i dels Vallesos principalment. Aquest any organitzem un paquet turístic per primera vegada perquè, si ve gent de fora, passi el dia a Manresa a gaudir de la festa, del Mercat del Tomaquet, de les propostes que s'ofereixen des de turisme, i d'altres, com una altra novetat que és que els cellers de la comarca oferiran als seus wine bar una desgustació de vi amb tomàquet".

Abans de parlar pròpiament del contingut, Sala ha agraït el funcionament de la festa a nivell organitzatiu. "Van crear una comissió organitzadora que a cada entitat, evidentment amb debat, ens deixa fer el que creiem sense imposar absolutament res, i a sobre ho paguen, o sigui que, moltes gràcies, felicitats i continueu així perquè, realment, és un exemple a seguir en molts altres àmbits municipals i comarcals". Ha quedat dit.

Revindicació de la pagesia

Ha recalcat que "el fet que la primera acció sigui a Castelladral, que és al nord del Bages, ens permet apropar-nos a les comarques veïnes del Berguedà i el Solsonès" mitjançant la trobada de proveïdors locals, "on n'hi haurà uns quants d'aquestes comarques i molts de la zona d'influència de Navàs i Súria. Per tant, encara ens obrim més a la Catalunya Central o a les Valls del Llobregat". També s'ha referit al turisme pel que fa l'activitat que genera la Festa del Tomàquet. "És evident que un territori, per ser turístic ha de tenir identitat, i per tenir identitat ha de tenir productes propis, i per tenir productes propis ha de tenir pagesia. Hem de donar suport a la pagesia", ha reivindicat.

Recull del sopar del tomàquet

A banda del mercat, un altre acte estrella de la festa és el Sopar del Tomàquet que es fa a la parc de la Seu, amb un públic estabilitzat que es mou a l'entorn de les 150 persones. "El nostre objectiu per estar plenament satisfets seria arribar als 200. Més no, perque, logísticament, ho fem amb càtering, no hi ha cuina i és una mica complicat". El menú d'enguany serà el mateix del primer any, que ho va organitzar Mengem Bages. "Hem volgut recuperar el menú posat al dia amb algun retoc i així quedarà formalment escrit i sabrem del primer any al darrer què s'ha ofert en aquests sopar i, a més a més, s'editarà un recull de totes les receptes que s'hi han fet i de la seva elaboració per distribuir gratuïtament als assistents".

Per als panarres, comptant que les farines i el pa seran els productes convidats, el regidor Huguet ha explicat que, a banda que "anirà sortint a totes les activitats, també es faran coses més concretes com un taller el dissabte al matí l'elaboració i degustació de pans" amb elforner Idris Cruz, del Forn Antic de Manresa.

Tomàquets i patrimoni

Quant al paquet turístic lligat a la festa, Tulleuda ha explicat que "consisteix a posar en valor aquesta festa i el patrimoni per oferir als touroperadors. De fet, ja hi ha alguna contractació ferma per venir a passar el dia al voltant dela Festa del Tomàquet i també del patrimoni de Manresa", mitjançant un tinerari guiat pels espais més emblemàtics, com la Seu, el Carrer del Balç i la Manresa modernista, acabant al Mercat del Tomàquet i amb un dinar.

La festa també inclourà un pinxo-pote de tomàquet als bars i restaurants del Centre Històric; un showcooking per ensenyar l’elaboració dels plats que se serviran al Sopar del Tomàquet; una jornada sobre la col verda manresana; la presentació del llibre "Visca la terra”, per cultivar, cuinar i gaudir dels productes de la terra de forma responsable; i la projecció del documental sobre agricultura regenerativa "Kiss the ground", entre d'altres. Per a moltes activitats cal fer la inscripció prèvia.

La cloenda la posarà, el 17 d'agost, La Gran Tumakada, una activitat d’extracció de llavors de tomàquet i realització de conserva per aprofitar la polpa a la Finca de Can Poc Oli.