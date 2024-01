La manresana Rosa M. Miró-Roig, doctora en Matemàtiques i experta en Geometria Agebraica i Àlgebra Commutativa, rebrà el quart Premi Rosa Argelaguet i Isanta, impulsat per l’Ajuntament de Manresa, UPC Manresa i UManresa-FUB i la Biblioteca del campus (BCUM) per reconèixer, promocionar i sensibilitzar el paper de les dones que han contribuït activament en alguna activitat de docència, d’investigació o de divulgació en l’àmbit de les ciències. El guardó també vol mantenir el llegat de la doctora Rosa Argelaguet i Isanta, que va ser professora i directora de la UPC Manresa.

Miró-Roig (1960) es va llicenciar en Matemàtiques l’any 1982 a la Universitat de Barcelona i, tres anys més tard, el 1985, es va doctorar a la mateixa universitat. Va ser catedràtica a la Universitat de Saragossa (1990- 1992), professora visitant al MSRI (USA), Fields Institute (Canadà), Henri Poincaré Institute (France), Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach (Alemania), Mittag-Leffler Institut (Suècia), VIASM (Vietnam), etc. Actualment és catedràtica de Matemàtiques a la UB.

Durant la seva carrera acadèmica ha combinat la docència i recerca en Geometria Algebraica i Àlgebra Commutativa. Ha publicat més de 200 articles de recerca en revistes com Advances in Mathematics, Transactions of the American Mathematical Society, Mathematische Annalen, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Compositio Mathematica i Memoirs of the AMS; i ha col·laborat amb investigadors d’arreu del món.

Ha liderat i lidera projectes de recerca i xarxes nacionals i internacionals. Ha dirigit 12 estudiants de doctorat i ha estat mentora de molts estudiants postdoctorals. Membre del comitè directiu de EWM (European women in Mathematics, 1992-2010) i des de l’any 2021 lidera la xarxa internacional WICA (Women in Commutative Algebra).

Ha estat editora en cap de Collectanea Mathematica (2005-2021) i és editora associada de Beiträge zur Algebra und Geometrie, Journal of Commutative Algebra, Mathematics, i Vietnam Journal of Mathematics.

També ha estat avaluadora de les agencies: CNEAI, ANECA, AGAUR, AVAP, DEVA (Espanya), NSF, NSA (USA), FCT (Portugal), U.S.-Israel Science Foundation (Israel), etc.

L'any 2007 va guanyar el premi Ferran Sunyer i Balaguer, concedit per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), i enguany ha estat nominada Distinguished Speaker 2023 per la European Mathematical Society (EMS).

El lliurament del premi, el 23 de febrer L’acte de lliurament és farà el divendres 23 de febrer, amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, a les 18.30 h, a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM). És un acte obert a tot el públic, les inscripcions estan obertes a través d’aquest Enllaç

El jurat d’aquesta quarta edició està format per Joan Vila Marta, regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement de l’Ajuntament de Manresa—que ha actuat com a president—; Tània Infante Martínez, en representació del grup municipal ERC; Pere Massegú Bruguera, en representació del grup municipal PSC; Gemma de Llorens Vall-Llossera, en representació del grup municipal Junts; Gemma Boix Pou, en representació del grup municipal Fem Manresa; Maria dels Àngels Curtichs Monter, en representació del Grup municipal Nacionalista, Inmaculada Cervilla Galera, en representació del grup municipal VOX; Xavier Cano Caballero, Cap del Servei de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Manresa; Laura Martín Díaz, tècnica del servei de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Manresa; i Raquel Aranda Magnet, cap de la secció juridicoadministrativa del servei de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Manresa, que ha actuat com a secretària.