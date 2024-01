Ester Zambrana i el seu marit Qu, d’origen coreà, van decidir emprendre el projecte d’obrir un restaurant coreà a Manresa, un somni que es va fer realitat el novembre del 2022. Des de llavors, han ofert una carta de plats el més ajustada a la realitat de Corea possible.

D’on sorgeix la idea d’obrir un restaurant coreà?

El meu marit és coreà i jo quan hi vaig anar em vaig quedar fascinada amb el menjar, no tenia res a veure amb el que havia tastat en restaurants asiàtics d’aquí. Per això vam decidir obrir un restaurant de menjar asiàtic de veritat, del que mengen allà.

Troba que els establiments asiàtics d’aquí no són fidels a la realitat del continent?

Gens. Ens han venut que allà mengen coses que en realitat ni existeixen ni n’han sentit mai a parlar com els rotllos de primavera o l’arròs tres delícies. Jo quan vaig saber això no m’ho podia creure, de debò pensava que allà aquest tipus de coses era el més típic i després resulta que no.

Com va ser la rebuda quan vau inaugurar?

Doncs la veritat és que els primers mesos ho vam passar força malament perquè la gent s’ha acostumat al menjar asiàtic de mala qualitat, aquí se sorprenen. Els nostres primers clients pensaven que tindríem un menú de bufet amb productes dolents que és el que passa normalment. El nostre concepte de restaurant és molt diferent. Per sort ara ens va força bé i tenim moltes ressenyes positives en les aplicacions de reserves. Era una aposta una mica arriscada per fer a Manresa.

Com descriuria la cuina del restaurant?

Fem menjar coreà de bona qualitat. Plats molt diferents entre si amb sabors que aquí no són gaire habituals. També fem racions grans que poden ser per compartir, que és la manera com se sol menjar a Corea i també en algunes parts de la Xina. A part del menjar també tenim altres serveis que reprodueixen els típics que hi hauria a un restaurant d’allà.

Quins destacaria?

Tenim menjadors privats, que és molt comú als restaurants de Corea. Allà hi ha taules rodones que tenen unes plataformes giratòries per tal que tothom pugui arribar als plats, ja que en general es fa tot per compartir. A més a més, en una d’aquestes sales hi ha un karaoke.

Deu cridar força l’atenció.

Sí, però et diria que el 98% dels que ho proven repeteixen perquè és molt divertit. És com una festa privada: no et molesta ningú i després de sopar es poden demanar copes i continuar amb la gresca.

Diria que tenen clients fidels?

Completament. Hi ha famílies que venen gairebé cada cap de setmana. Crec que també ajuda el fet que estiguem oberts tots els dies de la setmana per dinar i per sopar. Ens va costar una mica d’arrencar, però ara veiem que feia falta una proposta com la nostra a Manresa, perquè no hi ha cap restaurant que s’assembli.

Quin és el plat estrella o el que més sorprèn?

El plat que més venem és el pollastre d’olla seca, que està sofregit amb farina de patata i el que més crida l’atenció de la gent és el hot pot, que és una olla de brou calent que es col·loca a la taula, juntament amb els ingredients crus que els comensals van cuinant al seu gust.

Va ser complicat trobar proveïdors d’aquests productes asiàtics?

Per sort, no. Només obrir ens van arribar moltes ofertes de proveïdors. Aquí arriba molt bon producte de qualitat, tant carns com peixos com per exemple la farina de patata que et comentava abans, que no és tan corrent aquí.