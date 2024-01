Els tallers d’educació emocional adreçats a persones en situació de vulnerabilitat -ideat pels alumnes de segon curs del cicle d’Integració Social de l’Escola Montserrat i Fedac Manresa-, estan a punt d’iniciar-se gràcies al 22è Premi Simeó Selga del Rotary Club de Manresa-Bages que va dotar el projecte amb 6.000 euros.

Entre febrer i setembre, es faran 11 tallers diferents en què es tractaran temes com els diferents tipus de famílies, desmitificar conceptes erronis sobre la violència de gènere mentre es juga a ser detectiu, esbrinar el propòsit de cada un a la vida, fer teatre emocional, visibilitzar el col·lectiu de persones neurodivergents, explicar tot el que fa referència a l’emancipació (beques, ajuts, com controlar despeses, on buscar habitatges, com fer empadronament i buscar feina).

L'objectiu d’aquest cicle de tallers, oberts a tota la ciutadania i gratuïts, és proporcionar suport emocional a diversos col·lectius vulnerables i promoure’n la inclusió i la igualtat.

Els tallers es faran dimecres i divendres a les 6 de la tarda a Fedac Manresa (carrer Nou de Valldaura, 19-21, 3a planta).

La informació sobre el calendari detallat i les inscripcions el trobareu clicant aquí.

El cicle començarà el dia 2 de febrer amb el taller “Famílies diverses” i es clourà el mes de setembre amb el taller d’Ikigai.

Les altres propostes són: