Manresa celebrarà el diumenge 11 de febrer al matí la 46a edició del Carnestoltes Infantil. Enguany, l’eix temàtic escollit com a font d’inspiració és l’esport, pel fet que Manresa és Capital Europea de l’Esport 2024 i per ser també any olímpic.

La regidora de Cultura i Llengua de l’Ajuntament de Manresa, Tània Infante Martínez, i el representant d’Imagina’t Joan Vilà, han presentat aquest divendres el cartell de la festa. El disseny és del dibuixant i il·lustrador navassenc, Jaume Gubianas i Escudé que ha il·lustrat personatges que representen una mostra dels clubs esportius de Manresa. Quin serà el recorregut de la rua? A les 11 h del diumenge 11 de febrer, les comparses inscrites es concentraran al passeig de la República i, a les 11.15 h, s’iniciarà el recorregut que passa per la Plana de l’Om, el carrer del Born, la plaça Sant Domènec, el primer tram del Passeig Pere III, la plaça de Crist Rei, el carrer Àngel Guimerà i el carrer Carrasco i Formiguera, per arribar a la plaça de la Font de les Oques. Allà es farà l'espectacle final, on a partir de les 13 h, el pallasso i Dj Albert Vinyes amenitzarà la jornada amb una actuació. L’acte es clourà amb la salutació del Rei i la Reina Carnestoltes. El recorregut serà a peu, amb algunes carrosses, la carrossa del Rei i la Reina, i la participació de batucades, grups de música i altres elements d’atrezzo. En cas de pluja continuada, l'Ajuntament suspendrà l’acte. Grup i comparses participants S’hi ha inscrit una total de 15 entitats: Llar d’Infants Municipal La Llum; AFA La Sèquia; AMPA Bages; AMPA Ave Maria; AMPA La Flama; AMPA FEDAC; Escola Ítaca; AMPA Joviat; Escola l’Espill; AMPA Puigberenguer; AMPA Escola Sant Ignasi; AMPA Escola Valldaura; AMPA Vedruna Manresa; AFA Muntanya del Drac i Escola Oms i de Prat. Les entitats infantils, pares, mares i famílies no inscrites, el termini va cloure el 26 de gener, que assisteixin a la rua el mateix 11 de febrer s'hauran d'incorporar al final de tot de la rua, immediatament després de la darrera batucada. Rei i Reina El Rei i la Reina Carnestoltes, Eric Anglada i Maria Riera, són alumnes del segon any del Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral del teatre Kursaal. La carrossa i el vestuari i la carrossa del Carnestoltes Infantil es van estrenar el 2020. El disseny acolorit del vestuari és de Marga Riera, d’acord amb les idees del Consell d’Infants del curs 2016-2017 i a la confecció de Leo Fíguls. El disseny de la carrossa, amb batucades, màscares, barrets i serpentines, és de Txema Rico i es va construir amb la col·laboració del personal de manteniment de l’Ajuntament de Manresa. Música i figures a la rua La cercavila compta amb la participació dels grups musicals Tabalers de Xàldiga, Geganters de Manresa, Batraques, Vilatukades, Minairons i Unió Musica del Bages (UM).