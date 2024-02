El cap de setmana del 24 i 25 de febrer tindrà lloc la 27a edició de la Fira de l'Aixada de Manresa. La proposta, amb un pressupost de 98.000 euros, en la línia d'anys anteriors, arriba amb novetats força destacades pel que fa a la part dels espectacles. Una de les noves propostes és l'estrena de la Sala Gòtica de Sant Andreu com a escenari de l'obra L'enigma de l'hospital superior, a càrrec de l'Associació Cultural Anderdocs, que fa referència al nom amb què es coneixia aquest hospital l'any 1260, que és la primera data de la qual se'n té referència. Amb la nova proposta, per tant, l'Aixada estrenarà hospital medieval.

Les tavernes de la fira

La fira ha rebut una demanda per muntar-hi parada de 388 paradistes, que pràcticament és el doble de les que hi haurà, prop de 200. Per altra banda, mobilitzarà mig miler d'actors. L'oferta gastronòmica, que és una part important, portarà tavernes a la plaça dels Infants (Pulpalia), a la plaça Major (gestionada pels Geganters de Manresa) i al parc de la Seu (gestionada per l'Agrupació Cultural del Bages). A la plaça del Milcentenari també hi haurà una petita taverna. L'any passat no n'hi va haver i es va trobar a faltar.

La presentació de la fira l'han fet aquest dilluns al matí, Tània Infante, regidora de Cultura i Llengua; Anna Martí Escalé, representant de Manresa de Festa, i l'actriu Tàtels Pérez Grau, membre de la taula de coordinació artística de la Fira de l'Aixada, acompanyada per Climent Ribera i Dani Ledesma, que, juntament amb Mireia Cirera, formen la taula.

Infante ha remarcat la novetat de la Sala Gòtica com a espai escènic i ha destacat l'increment de les propostes lúdiques a l'Aixada infantil, amb tallers a la Plana de l'Om, com un de barrets medievals, un de modelatge amb cera i un de barrets medievals i un de cavalls de fusta. També hi haurà activitats per als més petits al parc de la Seu i a la plaça del Milcentenari, amb jocs gegants lligats a l'època medieval.

S'ha mogut l'escenari de la plaça Major

Per part seva, Pérez ha recordat els escenaris teatrals de la fira. A banda de la Sala Gòtica, la plaça de Sant Ignasi Malalt, el carrer del Balç, l'entrada de la casa Amigant, la plaça Gispert, la plaça Serarols, on es traslladarà el col·lectiu Jueus de l'Aixada, que l'any passat estava rere l'edifici de l'ajuntament, on ha d'anar el futur arxiu local i comarcal; el parc de la Seu, la plaça d'Europa i la plaça Major, on s'ha mogut l'escenari més cap al mig (s'ha apartat de la Baixada del Pòpul) per evitar els taps que es feien, atès que hi ha actuacions, però també hi ha un trànsit constant de gent, ha recalcat Pérez, que ha recordat que cada tres anys es renoven els espectacles perquè no siguin reiteratius. En aquesta ocasió, n'estrenen estudi Folck, El Personal, Grup Picarol, Cascavell i Esclop de l'Agrupació Cultural del Bages; la Púrria i el Grup Teatral Espantall.

Igualment s'han renovat la desena de personatges de la capa més baixa de la societat de la Manresa medieval que voltaran pels carrers.

A la plaça del Milcentenari hi haurà dos campaments medievals de lluites, Boc Lag i Cia Ninot, al marge del grup d'Esgrima Antiga de Santpedor, que no falla mai. El Rei farà una demostració de les seves habilitats en la lluita en aquesta plaça.

Canvien els recorreguts del Rei Pere III i del Bisbe Galceran Sacosta. El primer, començarà a les 12 del migdia a la plaça de Sant Domènec; passarà pel carrer del Born, la Plana de l'Om, el carrer de Sant Miquel i la plaça Major. Pel que fa al seguici del bisbe, començarà a les 7 de la tarda a la plaça dels Infants, anirà a la plaça d'Europa, carrer del Carme, Cap del Rec i plaça Major. En el primer cas, a 2/4 d'1, a la plaça Major, els dos dies de la fira, tindrà lloc l'acte central, L'inici de tot. I, en el cas del bisbe, a 2/4 de 8 del vespre, també a la plaça Major, amb l'espectacle L'aigua és llum.

Martí, ha recordat que la gent podrà trobar la Cervesa de l'Aixada i el Pa de l'Aixada, que hi haurà diverses demostracions d'oficis escampades per la fira, com la de picapedrer a càrrec de Joan Mateu a la plaça Gispert, i la de fuster de Marcos Pizarro a la plaça del Milcentenari. Ha posat l'accent en la generosa participació d'entitats de la ciutat a la fira, que és un tret que la fa diferent de d'altres propostes semblants al país.

La regidora Infante ha recordat que el mateix cap de setmana de la fira hi haurà portes obertes al nou Museu del Barroc de Catalunya a l'antic Col·legi de Sant Ignasi, que s'inaugurarà oficialment el dia de la Llum, el 21 de febrer.

La Seu farà visites amb Berenguer de Montagut

La Seu s'ha afegit a l'Aixada amb la seva proposta de visites teatralitzades a càrrec del personatge de Berenguer de Montagut, mestre d'obres de la basílica, que acompanyarà els visitants des del claustre neogòtic fins a la primera coberta del temple. Tindran lloc el cap de setmana del 24 i 25 de febrer amb cinc torns, tres al matí i dos a la tarda. La venda d'entrades es pot fer presencialment a la Seu o per internet en aquest enllaç.