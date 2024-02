L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha dit aquest dimecres en un debat sobre gestió de la immigració al Cercle d'Economia que al país "necessitem mans". "Tenim una necessitat de feina que no podem cobrir amb les persones autòctones, encara més, hi ha feines que les persones autòctones no volen fer", ha assenyalat. Aloy ha carregat contra la llei d'estrangeria qualificant-la de "llosa per a la gestió de la immigració", ja que durant tres anys, les persones immigrades no poden regularitzar la seva situació. En aquest sentit, ha lamentat ser una societat tant "garantista". "Garantim la salut i l'educació, però per què no fem que hi puguin contribuir amb els seus impostos?", ha qüestionat.

El republicà ha subratllat que la cohesió social, el civisme o "entendre la diversitat" són un "repte" a escala local. També la segregació escolar. En aquest sentit, ha remarcat que la llengua catalana pot ser "fonamental". "La migració abans tota usava la mateixa llengua, quin element més cohesionador pot haver-hi que la llengua pròpia d'un país?", ha afegit. L'alcalde de la capital del Bages ha manifestat que "no hi ha una gestió de la immigració". "No pot ser que una ciutat aculli moltes més persones que altres. No tenim més eines que altres ciutats per donar resposta a aquestes situacions", ha comentat. Finalment, ha dit que és "imprescindible" que hi hagi una "distribució equitativa de la immigració i dels recursos". Si no, estem perduts", ha sentenciat. En el debat, també va participar l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i els alcaldes de Badia del Vallès i Guissona, coincidint que necessiten més recursos per gestionar el fet migratori.