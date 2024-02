La comunitat xinesa i Manresa estrenyen llaços amb un vistós festival de l'any nou al Conservatori

Enguany se celebra la cinquena edició de la Festa de l'Any Nou Xinès a Manresa, una commemoració que, a banda de mostrar la varietat i la vistositat de la cultura de la Xina, també té per objectiu estrènyer vincles entre la comunitat xinesa que viu a Manresa, amb més de mig miler de persones, i la ciutat que l'acull. Organitzada per l'Associació Centre Cultural Xinès a Manresa, que va ser la que la va impulsar el 2017, i per la Federació Europea de Joves Xinesos d'Ultramar, ha començat a les 10 del matí a la plaça de Fius i Palà amb l'arribada del drac xinès i, tot seguit, s'ha traslladat a l'interior del teatre Conservatori, on s'han fet els parlaments i s'han iniciat les actuacions, amb la previsió que s'allargui fins a les 2 del migdia. La jornada de celebració finalitzarà amb un dinar en un restaurant del polígon de Bufalvent.

Cerimònia inaugural

A les 10 del matí, el públic, amb els protagonistes de la celebració i també ciutadans locals de Manresa que han respost a la invitació dels organitzadors, ha viscut la cerimònia inaugural de l'any nou xinès, que ha inclòs posar dues enganxines de color blanc als ulls del drac que, després, han pintat els organitzadors, acompanyats per Shengxiang Bao, vicecònsol del consolat de la Xina a Barcelona, i Mariona Homs, alcaldessa accidental, atès que l'alcalde Marc Aloy és a Màlaga per assistir al partit de demà del Baxi Manresa a la Copa del Rei.

Presència d'estudiants sènior de la FUB

Ja a l'interior del Conservatori, on s'han omplert la majoria de butaques de la platea, tres noies han donat la benvinguda als presents en xinès i català. Han recordat que aquest any que comença és el del drac, que és símbol de bona sort de valentia i d'alegria. En els parlaments, Xiaobing Wang, presidenta de l'Associació Centre Cultural Xinès a Manresa, ha recordat que "és la festa més important de la nostra cultura" i que la celebració a la capital del Bages ja ha arribat a la cinquena edició, alhora que ha agraït la col·laboració en l'acte de comerciants xinesos de la ciutat, que han aportat productes amb els quals s'ha fet un sorteig. També de l'Ajuntament i de la FUB-UManresa, que hi ha tingut protagonisme amb l'actuació d'un grup d'estudiants sèniors de formació contínua que hi fan un curs de cultura xinesa i que han pujat a l'escenari per interpretar la cançó Jasmine flor.

"Una festa que és de tots"

Fengnan Pan, president de la Federació Europea de Joves Xinesos d'Ultramar, ha recordat que la festa de l'any nou xinès té 5.000 anys d'història i ha posat l'accent en els objectius de l'entitat que encapçala, que passen per aconseguir una millor integració dels ciutadans xinesos a casa nostra i per la difusió de la cultura xinesa. Tot seguit, el vicecònsol Bao, ha destacat la importància de la commemoració per "enfortir relacions amb la comunitat local" amb "una festa que és de tots". Ha clos els parlaments Mariona Homs, que ha celebrat l'enriquiment que suposa per a Manresa la presència de les diverses cultures que hi conviuen, entre les quals la xinesa. Ha comentat que li han promès que el drac "és símbol de pluja" i ha expressat el desig que així sigui.

Després d'una introducció del festival a càrrec de tres noies i de quatre infants, han començat les actuacions, entre les quals la d'una colleta de nens i nenes de preescolar, que han desitjat un feliç any nou als presents amb una dansa d'expressió gestual, i una dansa ètnica Dai, que és una comunitat minoritària a la Xina, i que ha captivat els assistents, entre els quals també hi havia els regidors de l'Ajuntament Tània Infante i Ramon Bacardit, així com l'exregidor Jamaa Mbarki i un representant de la policia local.

Els espectacles de què consta el programa són els següents: