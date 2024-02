L'Audiència de Barcelona ha absolt els quatre bagencs denunciats pels aldarulls davant la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa que van tenir lloc durant una gran manifestació en una jornada de vaga per protestar contra la sentència del procés el 16 d'octubre del 2019. El judici es va celebrar els dies 29 i 30 de gener i el fiscal demanava una pena de 7 anys de presó per tres dels acusats i 10 anys i mig per a un altre per delictes de desordres públics, danys i atemptat contra l'autoritat.

Es tracta de quatre joves, d'entre 20 i 30 anys, i veïns de Navàs, Navarcles i Sant Vicenç de Castellet. Els fets pels quals se'ls acusava van tenir lloc l'octubre del 2019, en una protesta davant la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa que es va originar en el transcurs de la manifestació coneguda com la Marxa per la Llibertat en contra la sentència del procés. En la concentració davant la Guàrdia Civil hi va haver aldarulls amb llançaments d'objectes contra els agents i càrregues policials per dispersar els manifestants, entre els quals es van identificar quatre bagencs.

Durant el judici que es va celebrar els dies 29 i 30 de gener, els acusats van assegurar que el seu objectiu era manifestar-se "de forma pacífica" i que, posteriorment, van ser detinguts "sense cap indici" que els identifiqués com a autors del llançament de pedres, pirotècnia i ampolles de vidre contra els agents. Per la seva part, els agents dels Mossos d'Esquadra citats en la vista van assegurar que van rebre llançaments d'ampolles de vidre, pedres, petards i inclús barres de ferro que els van arribar a tocar. "Era una autèntica barra lliure d'objectes que llançaven contra nosaltres", va destacar un dels agents.

L'actuació amb violència dels acusats no queda acreditada

Després d'analitzar les proves practicades, el tribunal diu que no es pot acreditar que els quatre joves "formessin part del grup violent que va actuar contra els agents trencant l'ordre pública ni que causessin els danys denunciats". A més, afegeix que tampoc ha quedat provat que els quatre acusats actuessin "de comú acord i de manera coordinada". "No existeix cap prova contundent de càrrec contra seu", conclouen.

De fet, els magistrats de l'Audiència, deixant clar que no dubten de les declaracions dels Mossos, qüestionen que "la seguretat mostrada pels agents en la identificació dels acusats no descarta la possibilitat d'error en aquestes identificacions, atès que estaven davant d'una massa de persones i amb l'equip antiavalots rebent llançament de pintura i altres objectes i, per tant, la visió ja devia ser parcial". "Per tant, la fixació de rostres o roba per part dels agents en aquestes condicions dels individus violents que integraven el grup susciten dubtes sobre una identificació posterior amb garanties", afegeix el tribunal. A més, també expliquen que no hi ha cap reportatge gràfic que ubiqui els acusats en els altercats "malgrat que tots ells han reconegut que van ser al lloc manifestant-se de manera pacífica".

Abans que se celebrés el judici, els advocats dels quatre bagencs van demanar a l'Audiència Provincial de Barcelona que suspengués el judici emparant-se en la futura llei d'amnistia, que està en tràmit. No obstant això, el tribunal va desestimar la proposta, amb l'argument que seria "difícilment justificable" suspendre un judici en base una llei que encara no és vigent i sobre la qual encara es desconeix part del seu contingut.

Bages pels Drets Civils celebra la sentència absolutòria

Bages pels Drets Civils i Alerta Solidària han emès un comunicat per celebrar la sentència i que "després de tant temps de patiment per als quatre joves i llurs famílies es reconegui la inconsistència d'aquelles acusacions insòlites". Lamenten que els quatre joves i les seves famílies "han estat sotmesos de manera vergonyosa a una pressió injusta i deshonesta".