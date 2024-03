Junts i ERC se les tenen a Manresa per no haver-se convocat el consell escolar pel nou mapa

«Quin és el problema? Quin és el problema?», etzibava el regidor d’Educació, el republicà Pol Huguet a l’exregidor d’Ensenyament, Josep Gili, de Junts, ambdós visiblement molestos.

Junts va presentar una pregunta al darrer ple municipal per saber per què no s’havia convocat el Consell Escolar Municipal sobre el nou mapa de centres de Manresa per lluitar contra la segregació escolar.

Gili va explicar que el Consell Escolar Municipal és un òrgan de consulta i participació de tots els sectors implicats en la planificació de l’ensenyament no universitari de la ciutat, i té com a objectiu mantenir un corrent d’informació, estudi i deliberació entre l’administració i els diferents sectors de la comunitat educativa sobre totes les actuacions, així com establir un marc de participació, deliberació, proposta, consens i aportació ciutadanes en diferents àmbits del món educatiu de la ciutat de Manresa.

En el Consell Escolar realitzat el maig de 2021 es va aprovar la creació de dues comissions de treball: una comissió per a la revisió d’àrees de proximitat escolar de primària i adscripcions de secundària i una segona comissió per a la creació d’un observatori i per la redacció del Pacte Socioeducatiu per a la igualtat d’oportunitats educatives.

Recentment, s’han presentat un paquet de mesures resultat del treball d’aquestes comissions. És en aquest context que Junts preguntava per què no s’ha convocat el Consell Escolar Municipal, òrgan preceptiu de consulta i participació, per debatre aquest temes? Està previst fer-ho?

«Podia no haver-se debatut»

Huguet va començar fort: «És competència del Departament d’Educació, que és qui decideix amb qui es debaten aquests temes i podia haver decidit no debatre-ho amb ningú i va decidir debatre-ho amb una comissió formada per representants del Consell Escolar Municipal, 8 direccions que representaven escoles públiques i concertades, equips d’assessorament i orientació psicopedagògic, sindicats i Ajuntament».

Va explicar que d’aquesta forma es va treballar tota la tardor i es va arribar a una proposta que es va passar a Planificació on hi ha representades, altre cop, gent de la comissió, entre altres del consell escolar municipal. «Quin és el problema? Que estem donant compliment a allò que va iniciar la regidora convergent Mercè Rosich i van continuar els regidors Antoni Massegú i Josep Gili?».

I va afegir que «sembla que vulgueu posar ombres sobre una actuació feta per part de molta gent». Del 15 al 30 de gener es van fer vuit xerrades amb 400 persones i es va debatre amb totes les associacions de famílies d’alumnes de Manresa convocades. «Quin és el problema o què proposeu?», insistia Huguet.

«Per respecte»

Gili va respondre que «no hi ha cap problema. Només preguntem per què no s’ha convocat el consell escolar. Crec que per respecte a la funció del consell i a la de tots els seus membres hauria estat bé una disculpa».

Huguet va replicar que «si el que es vol donar a entendre és que hi ha persones que no van estar informades vostè mateix».

Va continuar assegurant que «amb qui ha volgut n’hem parlat, i amb molta gent que formen part del consell escolar municipal. Aquesta i molta més. No correspon a l’Ajuntament dir com s’ha de debatre aquest tema sinó al Departament d’Educació».

Va afegir que «ho explicarem tant com faci falta i les explicacions estan totes fetes. A totes les comissions on s’ha treballat hi havia representants del consell escolar municipal i molts més. Així que no sé quin és el problema».