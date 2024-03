L’Esplai Safa de Manresa tornarà a omplir els carrers de Manresa amb cants i balls durant el cap de setmana del 30 i 31 de març. Les caramelles són una tradició molt arrelada a la Catalunya central i, des de fa molts anys, l’Esplai Safa aporta el seu granet de sorra per mantenir-la viva. Ho fa, portant els seus cants i balls pels carrers, centres mèdics i residències de la capital del Bages.

Un grup de 50 infants i joves es vestiran per a l’ocasió i, plens de ganes i d'il·lusió, sortiran a compartir l’alegria i la passió per aquesta tradició, cantant i ballant cançons nostrades, com La Puntaire, Els Avantpassats i moltes més. Desitjant una bona Pasqua a tothom, vestiran Manresa de color i d'alegria tot celebrant l’inici de la primavera.

En l’edició d’enguany faran el recorregut següent:

Dissabte 30 de març:

16:00 h: Residència Assistida de la Font dels Capellans.

17:00 h: Hospital-Residència i Centre de Dia Sant Andreu.

18:00 h: Plaça Major.

19:00 h: Plaça d'Europa.

22:30 h: Parròquia de la Sagrada Família.

Diumenge 31 de març:

9:45 h: Residència i Centre de Dia Mont Blanc.

10:45 h: Clínica Sant Josep.

11:45 h: Davant de la Parròquia de la Sagrada Família

L’Esplai Safa, entitat organitzadora de les caramelles, és un centre de lleure amb més de 50 anys de trajectòria que cada setmana acull infants de 6 a 18 anys. Des de fa tres anys, el centre va passar de pertànyer al moviment MIJAC per integrar-se al moviment d’Esplai. Per a més informació sobre el centre i les seves activitats habituals, a part de més informació sobre les caramelles, es poden consultar les seves xarxes socials (@esplaisafa) o contactar via correu a somesplaisafa@gmail.com.