La Marxa del Pelegrí ja té obertes les inscripcions per a la novena edició, que tindrà lloc el diumenge 14 d’abril. Comptarà amb les tres modalitats de ruta amb què va omplir les inscripcions l’edició anterior: la de 26 km, de Montserrat fins a Manresa; la de 8 km, de Montserrat fins a Sant Cristòfol de Castellbell -amb autobús fins a la plaça Major de Manresa-; i la circular de 15 km amb sortida i arribada també a la plaça Major. Les inscripcions i tots els detalls, es poden consultar a la web Manresa 2022 i a la de turisme.

Les tres modalitats

La Marxa del Pelegrí és un esdeveniment esportiu que s’ha convertit en un imprescindible per als aficionats a caminar i la natura. Les tres modalitats de ruta que s’ofereixen transcorren pel darrer tram del Camí Ignasià fins a Manresa. La de 26 km, la més llarga, és l’última etapa sencera. Amb 650 m de desnivell positiu, aquesta modalitat va encarada aquelles persones més habituades a caminar llargues distàncies. La segona modalitat, la de 8 km, té inici també a Montserrat, però finalitza a Sant Cristòfol de Castellbell, on un bus finalitzarà la ruta fins a la plaça Major de Manresa. En aquestes dues modalitats, s’inclou també el transport des de Manresa fins a Montserrat. La darrera modalitat és la de circular de 15 km, que proposa una ruta per l’anella verda i els exteriors de la ciutat, començant i acabant a la plaça Major de Manresa, i completant els darrers kilòmetres del Camí Ignasià. En totes tres modalitats s’inclouen avituallaments -entre els quals es troba la botifarrada- i una samarreta d’obsequi.

Les inscripcions es poden fer presencialment a l’Oficina de Turisme de Manresa, a la plaça Major número 10, en horari de diumenge a dijous de 10 a 15 h i divendres i dissabtes de 10 a 15 h i de 17 a 19 h, o a través de les pàgines web de Manresa 2022 i Manresa Turisme. Aquestes tenen un preu de 15 euros per als majors de 13 anys i 7,50 euros per als infants de fins a 12 anys per a les modalitats de 26 i 8 km. Per altra banda, les inscripcions a la ruta circular per l’Anella Verda tenen un preu de 10 euros per als majors de 13 anys i 5 euros per als infants de fins a 12 anys. Els preus s’incrementaran 5 euros la mateixa setmana de realització de la Marxa.

Un llegat de Manresa 2022

La Marxa del Pelegrí és una iniciativa de l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, una proposta per posar de manifest el valor visual, natural, esportiu i patrimonial del Camí Ignasià, sobretot el darrer tram, en el qual es poden gaudir de paisatges i indrets inspiradors com Santa Cecília o l’Oller del Mas. La Marxa esdevé un dels llegats de Manresa 2022, un projecte centrat a enfortir la ciutat i la seva projecció turística, sobretot a partir del Camí Ignasià a i d’un seguit valors bastats en l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat i la seva transformació en aquesta. A més, la Marxa serà aquest any un dels esdeveniments del programa ‘Manresa, Ciutat Europea de l'Esport’, que pretén promoure l’activitat esportiva de la ciutat a través de dif erents accions.

Els patrocinadors i col·laboradors

La Marxa del Pelegrí compta amb dos patrocinadors principals, la Fundació La Caixa i SPAR, i un seguit de col·laboradors que ajuden a fer realitat la Marxa. Aquests són: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Castellgalí, Ajuntament de Castellbell i el Vilar, Ajuntament de Monistrol de Montserrat, Ajuntament de Marganell, Patronat de la Muntanya de Montserrat, Bages Turisme, Oller del Mas, Grup Sardanista Dintre el Bosc, Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Aigües de Manresa, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Forn de Cabrianes, Guineu i Marsi Guies.