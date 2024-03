La Fundació Althaia de Manresa ha commemorat aquesta setmana el Dia Internacional de les Dones amb un programa d’activitats impulsat per la Comissió d’Igualtat de la institució. S’ha posat especial èmfasi en la temàtica escollida enguany per l’Ajuntament de Manresa, que és la pressió estètica i com repercuteix a la nostra societat, en especial a les dones.

"Little Miss Sunshine"

En aquest sentit, dijous, la Sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu va acollir la projecció de la pel·lícula Little Miss Sunshine. Un film que, entre altres temes, tracta sobre el culte al cos, els cànons estètics i la pressió per la bellesa. Aquesta activitat, adreçada als professionals de la institució, va incloure un interessant col·loqui amb les psicòlogues Laia Majó Garriga i Anaïs Lara Lloberas, caps clínics del Servei de Salut Mental Infantojuvenil d’Althaia. Els assistents van posar sobre la taula temes com la influència negativa que les xarxes socials poden representar per als joves, on s’idealitzen cànons de bellesa moltes vegades irreals, o la necessitat que infants i adolescents entrenin la seva tolerància a la frustració, com un factor protector per a la salut mental. Van col·laborar en la projecció Cine Club Manresa i Sodexo.

Exposició al vestíbul

El mateix dijous es va inaugurar una exposició de pintura de l’artista Carme Magem Prat, que es pot visitar al vestíbul de la planta 0 de l’Hospital Sant Joan de Déu fins divendres vinent, 15 de març. Filla de Sant Vicenç de Castellet i llevadora de professió, l’autora ha treballat principalment l’oli i el dibuix i també el collage, aconseguint una tècnica pròpia que crea un efecte molt característic en les seves obres. Tracta diversos temes, entre els qual destaca la figura femenina, el retrat i diferents rostres plens d’expressivitat.

Erradicar qualsevol discriminació

Els actes de commemoració s’han clos aquest divendres al migdia amb una concentració i la lectura d’un manifest, a càrrec de representants dels diferents comitès d’empresa, a l’entrada dels diferents edificis de la institució. El text que s’ha llegit reivindica la necessitat d’erradicar qualsevol discriminació i aconseguir la plena participació de les dones, en condicions d’igualtat, en tots els àmbits de la societat.