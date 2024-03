Manresa ha repartit un milió i mig d’euros del sorteig de loteria d’aquest dissabte. 25 dècims del primer premi, el número 10.235, s’han venut a l’administració del Carrefour. Cada dècim s’endú 60.000 euros

11 dels bitllets han anat a parar a Esparreguera, en un establiment comercial que els compra a l’administració premiada que dirigeix David Fernández. La resta s’ha venut per finestreta i també per abonats que cada setmana juguen a aquest mateix número.

Fernández ha explicat a aquest diari que es tracta d’un número abonat de tota la vida de l’administració. «Dels primers que vam rebre». A aquests abonats els ha trucat ell mateix per comunicar la notícia. «Uns no s’ho creien i es pensaven que els hi feia una broma. Altres s’han posat a plorar. Tots estem molt contents».

A més a més de Manresa, el primer premi també s’ha venut a Móstoles (Madrid), Montellano (Sevilla), A Madrid capital i a Bilbao. De cada número s’emeten 10 sèries, que són 100 dècims. L’administració del Carrefour en va rebre 30 i se n’han venut 25. Els 5 que queden els van retornar.

El 4 de maig de l’any passat l’administració ja va donar un primer premi del sorteig de la loteria nacional. Els darrers anys ha repartit altres premis, entre els quals un segon del Nen, un cinquè del sorteig de Nadal i recentment va repartir 400.000 euros amb un quart premi.

«Per sort anem donant alegries, i això et reconforta amb la feina que fas», ha assegurat a Regió7 Fernández.